https://ria.ru/20260105/egipet-2066504620.html
В генконсульстве опровергли сообщения о россиянах на борту яхты в Египте
В генконсульстве опровергли сообщения о россиянах на борту яхты в Египте - РИА Новости, 05.01.2026
В генконсульстве опровергли сообщения о россиянах на борту яхты в Египте
Информации о россиянах на борту яхты, севшей на мель у побережья египетского курортного города Марса-Алам на Красном море, не поступало, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T17:58:00+03:00
2026-01-05T17:58:00+03:00
2026-01-05T17:58:00+03:00
красное море
россия
хургада
египет
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95645/98/956459843_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2aee09f1be40a7c99fdf9d8dde8b29e5.jpg
https://ria.ru/20250721/yakhta-2030345691.html
красное море
россия
хургада
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95645/98/956459843_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f422f416ebe3041adeae4c2ddddec63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красное море, россия, хургада, египет, происшествия
Красное море, Россия, Хургада, Египет, Происшествия
В генконсульстве опровергли сообщения о россиянах на борту яхты в Египте
Генконсульство: россиян на севшей на мель яхте в Египте не было
КАИР, 5 янв - РИА Новости. Информации о россиянах на борту яхты, севшей на мель у побережья египетского курортного города Марса-Алам на Красном море, не поступало, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хургаде.
"Информации о россиянах не поступало", - заявили в российском генконсульстве.
Ранее портал Cairo 24 сообщал, что яхта, на борту которой находились иностранцы, села на мель у побережья египетского курортного города Марса-Алам, все пассажиры и члены экипажа были спасены. Отмечалось, что на борту были 20 туристов из различных стран и восемь членов экипажа. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что яхта завалилась на бок после того, как села на мель.