17:58 05.01.2026
В генконсульстве опровергли сообщения о россиянах на борту яхты в Египте
В генконсульстве опровергли сообщения о россиянах на борту яхты в Египте
Информации о россиянах на борту яхты, севшей на мель у побережья египетского курортного города Марса-Алам на Красном море, не поступало, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.01.2026
происшествия
красное море, россия, хургада, египет, происшествия
В генконсульстве опровергли сообщения о россиянах на борту яхты в Египте

Генконсульство: россиян на севшей на мель яхте в Египте не было

© РИА Новости / Антон Денисов
Вид с моря на Шарм-эль-Шейх
Вид с моря на Шарм-эль-Шейх
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид с моря на Шарм-эль-Шейх. Архивное фото
КАИР, 5 янв - РИА Новости. Информации о россиянах на борту яхты, севшей на мель у побережья египетского курортного города Марса-Алам на Красном море, не поступало, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хургаде.
"Информации о россиянах не поступало", - заявили в российском генконсульстве.
Ранее портал Cairo 24 сообщал, что яхта, на борту которой находились иностранцы, села на мель у побережья египетского курортного города Марса-Алам, все пассажиры и члены экипажа были спасены. Отмечалось, что на борту были 20 туристов из различных стран и восемь членов экипажа. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что яхта завалилась на бок после того, как села на мель.
В Финском заливе яхта села на мель
В Финском заливе яхта села на мель
21 июля 2025, 08:56
 
Красное мореРоссияХургадаЕгипетПроисшествия
 
 
