В генконсульстве опровергли сообщения о россиянах на борту яхты в Египте

КАИР, 5 янв - РИА Новости. Информации о россиянах на борту яхты, севшей на мель у побережья египетского курортного города Марса-Алам на Красном море, не поступало, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хургаде.

Ранее портал Cairo 24 сообщал, что яхта, на борту которой находились иностранцы, села на мель у побережья египетского курортного города Марса-Алам, все пассажиры и члены экипажа были спасены. Отмечалось, что на борту были 20 туристов из различных стран и восемь членов экипажа. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что яхта завалилась на бок после того, как села на мель.