В аэропортах Египта отменили миграционные карты для туристов
11:09 05.01.2026
В аэропортах Египта отменили миграционные карты для туристов
В аэропортах Египта отменили миграционные карты для туристов
Миграционные карты для туристов отменят в аэропортах Египта к концу января, заявил министр гражданской авиации страны Самех аль-Хефни. РИА Новости, 05.01.2026
2026
Новости
египет, в мире
Египет, В мире
В аэропортах Египта отменили миграционные карты для туристов

В аэропортах Египта отменят миграционные карты к концу января

© Фото : Abdelrhman 1990Межународный аэропорт Каира
Межународный аэропорт Каира - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : Abdelrhman 1990
Межународный аэропорт Каира. Архивное фото
КАИР, 5 янв - РИА Новости. Миграционные карты для туристов отменят в аэропортах Египта к концу января, заявил министр гражданской авиации страны Самех аль-Хефни.
"К концу января мы уберем миграционные карты", - сообщил аль-Хефни телеканалу Sada El-Balad.
Министр подчеркнул, что предстоящая отмена заполнения карт для тех, кто прибывает в аэропорты Египта или улетает из них, призвана упростить процедуры поездок и позволить пассажирам сэкономить время.
Аль-Хефни отметил, что египетские власти активно занимаются цифровизацией в аэропортах.
В мае 2025 года правительство Египта заявило, что работает над созданием системы, которая позволит туристам получать электронную визу по прибытии в страну. Речь идет об электронной системе, мобильном приложении или пунктах самообслуживания.
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Египет ожидает расширение авиасообщения с Россией, заявил министр туризма
27 декабря 2025, 06:09
 
Египет
 
 
