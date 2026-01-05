https://ria.ru/20260105/egipet-2066448452.html
В аэропортах Египта отменили миграционные карты для туристов
В аэропортах Египта отменили миграционные карты для туристов - РИА Новости, 05.01.2026
В аэропортах Египта отменили миграционные карты для туристов
Миграционные карты для туристов отменят в аэропортах Египта к концу января, заявил министр гражданской авиации страны Самех аль-Хефни. РИА Новости, 05.01.2026
египет
В аэропортах Египта отменили миграционные карты для туристов
В аэропортах Египта отменят миграционные карты к концу января
КАИР, 5 янв - РИА Новости.
Миграционные карты для туристов отменят в аэропортах Египта к концу января, заявил
министр гражданской авиации страны Самех аль-Хефни.
"К концу января мы уберем миграционные карты", - сообщил аль-Хефни телеканалу Sada El-Balad.
Министр подчеркнул, что предстоящая отмена заполнения карт для тех, кто прибывает в аэропорты Египта
или улетает из них, призвана упростить процедуры поездок и позволить пассажирам сэкономить время.
Аль-Хефни отметил, что египетские власти активно занимаются цифровизацией в аэропортах.
В мае 2025 года правительство Египта заявило, что работает над созданием системы, которая позволит туристам получать электронную визу по прибытии в страну. Речь идет об электронной системе, мобильном приложении или пунктах самообслуживания.