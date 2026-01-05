Рейтинг@Mail.ru
13:18 05.01.2026
Ефимов оценил перспективы создания малых АЭС в Иране
экономика, иран, россия, бушерская аэс
Экономика, Иран, Россия, Бушерская АЭС
Ефимов оценил перспективы создания малых АЭС в Иране

Ефимов: создание малых АЭС в Иране востребовано для отдаленных регионов

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 янв - РИА Новости. Создание малых АЭС при участии РФ востребовано для отдаленных регионов и промышленных кластеров Ирана, где нет необходимости в крупных энергоблоках, заявил в интервью РИА Новости врио торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов.
"Обсуждается строительство атомных электростанций малой мощности на территории Ирана. Это современное и востребованное решение, особенно для удаленных регионов и промышленных кластеров, где нет необходимости в крупных энергоблоках, но требуется надежный, экологически чистый источник электроэнергии", - сказал он.
В Иране функционирует только одна АЭС - в Бушере, она строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
В конце сентября 2025 года Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган для новой иранской АЭС "Хормоз".
Кроме того, Россия и Иран тогда подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.
