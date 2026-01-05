Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: москвичи за семь лет приобрели у города 490 участков под ИЖС - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/efimov-2065747806.html
Ефимов: москвичи за семь лет приобрели у города 490 участков под ИЖС
Ефимов: москвичи за семь лет приобрели у города 490 участков под ИЖС - РИА Новости, 05.01.2026
Ефимов: москвичи за семь лет приобрели у города 490 участков под ИЖС
Москвичи за семь лет приобрели у города почти 500 участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) общей площадью более 60 гектаров, на них можно... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T14:06:00+03:00
2026-01-05T14:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11dbfa8b057f7d3c8dda20f2926f76ac.jpg
https://ria.ru/20251230/efimov-2065620125.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5173ca5ebe419cb891b9c852b9ba3ede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: москвичи за семь лет приобрели у города 490 участков под ИЖС

Ефимов: москвичи за семь лет приобрели у города почти 500 участков под ИЖС

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Москвичи за семь лет приобрели у города почти 500 участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) общей площадью более 60 гектаров, на них можно построить более 254 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За семь лет горожане приобрели под индивидуальное жилищное строительство 490 земельных участков общей площадью более 61,4 гектара. Больше всего объектов выставляется на продажу на территории ТиНАО. Именно здесь горожане приобрели более 80% земли под ИЖС", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
На приобретенных участках можно возвести жилые дома и хозяйственные постройки общей площадью до 254 тысяч квадратных метров. Размеры зданий варьируются в зависимости от участка: от 140 до 1,3 тысячи квадратных метров, отмечается в сообщении.
Как добавляется в нем, с декабря все заявки на покупку участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) размещаются на Инвестиционном портале Москвы. Здесь же можно подать заявку и, если будет несколько претендентов, получить информацию о торгах.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Ефимов: в Москве за год утвердили размещение почти 150 км инженерных сетей
30 декабря 2025, 14:06
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала