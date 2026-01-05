https://ria.ru/20260105/efimov-2065747806.html
Ефимов: москвичи за семь лет приобрели у города 490 участков под ИЖС
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Москвичи за семь лет приобрели у города почти 500 участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) общей площадью более 60 гектаров, на них можно построить более 254 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За семь лет горожане приобрели под индивидуальное жилищное строительство 490 земельных участков общей площадью более 61,4 гектара. Больше всего объектов выставляется на продажу на территории ТиНАО. Именно здесь горожане приобрели более 80% земли под ИЖС", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
На приобретенных участках можно возвести жилые дома и хозяйственные постройки общей площадью до 254 тысяч квадратных метров. Размеры зданий варьируются в зависимости от участка: от 140 до 1,3 тысячи квадратных метров, отмечается в сообщении.
Как добавляется в нем, с декабря все заявки на покупку участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) размещаются на Инвестиционном портале Москвы. Здесь же можно подать заявку и, если будет несколько претендентов, получить информацию о торгах.