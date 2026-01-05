В Башкирии сняли ограничения движения на участках федеральных трасс

УФА, 5 янв - РИА Новости. Ограничения движения на участках федеральных трасс на территории Башкирии, введённые из-за метели, сняты, сообщает ГУ МЧС по региону.

Четвертого января в условиях сильной метели и плохой видимости в республике ограничили или прекратили движение транспорта на 31 участке дорог: восьми участках федеральных трасс, 14 региональных и девяти межмуниципальных дорогах.

"Все ограничения на федеральных автодорогах сняты", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.

В ведомстве рассказали, что в ночь на понедельник в пункты обогрева, развёрнутые на сложных участках дорог, обратились 17 человек. В связи с ограничениями отменено 25 автобусных рейсов.