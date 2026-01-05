https://ria.ru/20260105/dvizhenie-2066429657.html
В Башкирии сняли ограничения движения на участках федеральных трасс
Ограничения движения на участках федеральных трасс на территории Башкирии, введённые из-за метели, сняты, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 05.01.2026
УФА, 5 янв - РИА Новости. Ограничения движения на участках федеральных трасс на территории Башкирии, введённые из-за метели, сняты, сообщает ГУ МЧС по региону.
Четвертого января в условиях сильной метели и плохой видимости в республике ограничили или прекратили движение транспорта на 31 участке дорог: восьми участках федеральных трасс, 14 региональных и девяти межмуниципальных дорогах.
"Все ограничения на федеральных автодорогах сняты", - сообщает ГУ МЧС
по Башкирии.
В ведомстве рассказали, что в ночь на понедельник в пункты обогрева, развёрнутые на сложных участках дорог, обратились 17 человек. В связи с ограничениями отменено 25 автобусных рейсов.
"По состоянию на 7.00 (5.00 мск - ред.) ограничения действуют на 23 участках автомобильных дорог (14 участков региональных, девять участков межмуниципальных дорог) общей протяженностью 2055 километров, из них прекращение движения для всех видов транспортных средств на семи участках автомобильных дорог, общей протяженностью 733 километра", - сообщают спасатели.