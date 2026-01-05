https://ria.ru/20260105/dtp-2066543418.html
В Новороссийске микроавтобус столкнулся с автоцистерной
В Новороссийске микроавтобус столкнулся с автоцистерной - РИА Новости, 05.01.2026
В Новороссийске микроавтобус столкнулся с автоцистерной
Микроавтобус столкнулся с цистерной в Новороссийске и опрокинулся, пять человек доставлены в больницу с травмами, сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T23:41:00+03:00
2026-01-05T23:41:00+03:00
2026-01-05T23:41:00+03:00
происшествия
новороссийск
краснодарский край
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
происшествия, новороссийск, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
В Новороссийске микроавтобус столкнулся с автоцистерной
В Новороссийске микроавтобус столкнулся с автоцистерной, 5 человек в больнице