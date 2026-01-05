https://ria.ru/20260105/dtp-2066541749.html
На трассе в Пермском крае три человека погибли в ДТП
На трассе в Пермском крае три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 05.01.2026
На трассе в Пермском крае три человека погибли в ДТП
Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на трассе в Пермском крае, еще пять пострадали, сообщает краевое СУСК РФ.
На трассе в Пермском крае три человека погибли в ДТП
На трассе в Пермском крае три человека погибли, еще 5 пострадали в ДТП
ПЕРМЬ, 5 янв - РИА Новости.
Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на трассе в Пермском крае, еще пять пострадали, сообщает
краевое СУСК РФ.
По данным ведомства, на трассе Пермь-Березники в Добрянском округе произошла автоавария с участием двух легковых автомобилей.
"В результате происшествия погибло три человека, одна из которых пятилетняя девочка, еще пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшим оказывается медицинская помощь, они госпитализированы.
Краевая прокуратура проинформировала, что контролирует установление обстоятельств и причин ДТП.