23:16 05.01.2026
На трассе в Пермском крае три человека погибли в ДТП
Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на трассе в Пермском крае, еще пять пострадали, сообщает краевое СУСК РФ. РИА Новости, 05.01.2026
происшествия, пермский край, россия
Происшествия, Пермский край, Россия
На трассе в Пермском крае три человека погибли в ДТП

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 5 янв - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на трассе в Пермском крае, еще пять пострадали, сообщает краевое СУСК РФ.
По данным ведомства, на трассе Пермь-Березники в Добрянском округе произошла автоавария с участием двух легковых автомобилей.
"В результате происшествия погибло три человека, одна из которых пятилетняя девочка, еще пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшим оказывается медицинская помощь, они госпитализированы.
Краевая прокуратура проинформировала, что контролирует установление обстоятельств и причин ДТП.
