На трассе в Пермском крае три человека погибли в ДТП

По данным ведомства, на трассе Пермь-Березники в Добрянском округе произошла автоавария с участием двух легковых автомобилей.

"В результате происшествия погибло три человека, одна из которых пятилетняя девочка, еще пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.