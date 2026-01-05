Рейтинг@Mail.ru
В ДТП под Читой погибла девочка
17:05 05.01.2026
В ДТП под Читой погибла девочка
Девочка погибла в ДТП на трассе "Чита- Забайкальск", другой ребенок и пятеро взрослых госпитализированы, сообщил представитель минздрава Забайкальского края. РИА Новости, 05.01.2026
происшествия
забайкальский край
чита
забайкальский край
чита
забайкальский край, чита
В ДТП под Читой погибла девочка

МАГАДАН, 5 янв - РИА Новости. Девочка погибла в ДТП на трассе "Чита- Забайкальск", другой ребенок и пятеро взрослых госпитализированы, сообщил представитель минздрава Забайкальского края.
Три автомобиля в понедельник столкнулись на федеральной трассе "Чита - Забайкальск". ДТП произошло на 11-м километре автодороги.
"В аварии под Читой погибла девочка. Ещё один ребенок госпитализирован, он в удовлетворительном состоянии. Также пострадали пятеро взрослых: четверо в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом. Всё они сейчас в краевой клинической больнице", - рассказал журналистам представитель краевого минздрава.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Уфе два человека погибли и трое пострадали в ДТП
