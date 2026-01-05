Рейтинг@Mail.ru
В Читинском районе столкнулись три автомобиля, пострадали восемь человек - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/dtp-2066449399.html
В Читинском районе столкнулись три автомобиля, пострадали восемь человек
В Читинском районе столкнулись три автомобиля, пострадали восемь человек - РИА Новости, 05.01.2026
В Читинском районе столкнулись три автомобиля, пострадали восемь человек
Три автомобиля столкнулись на трассе "Чита - Забайкальск", пострадали восемь человек, в том числе двое детей, сообщает Госавтоинспекция Забайкальского края. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T11:15:00+03:00
2026-01-05T11:15:00+03:00
происшествия
забайкальский край
читинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78f1141aca5ac43c683659d993636997.jpg
https://ria.ru/20260105/dtp-2066420364.html
забайкальский край
читинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00ead6262648ffd1aba0593a866911e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, забайкальский край, читинский район
Происшествия, Забайкальский край, Читинский район
В Читинском районе столкнулись три автомобиля, пострадали восемь человек

В Читинском районе в ДТП с тремя машинами пострадали 8 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАГАДАН, 5 янв - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на трассе "Чита - Забайкальск", пострадали восемь человек, в том числе двое детей, сообщает Госавтоинспекция Забайкальского края.
Читинском районе на федеральной автомобильной дороге А-350 "Чита-Забайкальск", 11-й километр, по предварительным данным, произошло столкновение трёх транспортных средств: "Тойота Wish", "Тойота Corona" и "Киа Sorento". Предварительно, восемь участников ДТП доставлены в медицинское учреждение, среди них двое несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Забайкалье в ДТП с двумя грузовиками погиб человек
03:16
 
ПроисшествияЗабайкальский крайЧитинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала