В Читинском районе столкнулись три автомобиля, пострадали восемь человек
В Читинском районе столкнулись три автомобиля, пострадали восемь человек - РИА Новости, 05.01.2026
В Читинском районе столкнулись три автомобиля, пострадали восемь человек
Три автомобиля столкнулись на трассе "Чита - Забайкальск", пострадали восемь человек, в том числе двое детей, сообщает Госавтоинспекция Забайкальского края. РИА Новости, 05.01.2026
В Читинском районе столкнулись три автомобиля, пострадали восемь человек
В Читинском районе в ДТП с тремя машинами пострадали 8 человек