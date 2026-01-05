https://ria.ru/20260105/dtp-2066420364.html
В Забайкалье в ДТП с двумя грузовиками погиб человек
Два большегруза столкнулись в понедельник на федеральной трассе "Байкал", один из водителей погиб, сообщает Госавтоинспекция Забайкалья. РИА Новости, 05.01.2026
В Забайкалье в ДТП с двумя грузовиками погиб человек
