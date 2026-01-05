https://ria.ru/20260105/drony-2066541061.html
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли два мирных жителя
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 05.01.2026
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли два мирных жителя
В Белгородской области два человека погибли при украинской атаке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T23:06:00+03:00
2026-01-05T23:06:00+03:00
2026-01-05T23:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336410_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_48aeaaa34b55d2612ead4c0c6bb742dc.jpg
https://ria.ru/20260105/sostoyanie-2066506523.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336410_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d5ca8a72d82c86a01e2ae241a5a3fd9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли два мирных жителя
В Белгородской области два мирных жителя погибли при атаке украинских дронов