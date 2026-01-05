Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 05.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 05.01.2026 (обновлено: 23:49 05.01.2026)
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли два мирных жителя
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 05.01.2026
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли два мирных жителя
В Белгородской области два человека погибли при украинской атаке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.01.2026
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли два мирных жителя

В Белгородской области два мирных жителя погибли при атаке украинских дронов

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Белгородской области два человека погибли при украинской атаке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В результате террористических ударов ВСУ погибли два мирных жителя. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара дрона погиб мужчина. От полученных ранений он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи", — написал он в Telegram-канале.
В селе Белянка Шебекинского округа мужчина погиб после атаки беспилотника на частный дом.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
