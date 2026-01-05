Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил сделать соцобъекты в городах более доступными - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/dostupnost-2066495812.html
Путин поручил сделать соцобъекты в городах более доступными
Путин поручил сделать соцобъекты в городах более доступными - РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил сделать соцобъекты в городах более доступными
Президент России Владимир Путин поручил повысить транспортную доступность социальных объектов в городах, в том числе представив предложения по модернизации... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T17:01:00+03:00
2026-01-05T17:01:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768382237_0:265:3018:1963_1920x0_80_0_0_651dd6c683f23d788dd2f862316dd7a2.jpg
https://ria.ru/20260105/putin-2066477164.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768382237_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_2a22277ecd0d5bbabf4c8aa46c024767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил сделать соцобъекты в городах более доступными

Путин поручил повысить транспортную доступность социальных объектов в городах

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМужчина на остановке общественного транспорта
Мужчина на остановке общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Мужчина на остановке общественного транспорта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил повысить транспортную доступность социальных объектов в городах, в том числе представив предложения по модернизации систем общественного транспорта.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения:.. повышению транспортной доступности социальных объектов, расположенных в населенных пунктах, в том числе по модернизации маршрутной сети городского наземного пассажирского транспорта и обеспечению транспортных организаций водителями, осуществляющими перевозки пассажиров", - говорится в тексте поручений.
Срок выполнения поручения - до 1 июня 2026 года.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин поручил повысить доступность такси для семей с детьми
Вчера, 15:30
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала