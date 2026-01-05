https://ria.ru/20260105/dostupnost-2066495812.html
Путин поручил сделать соцобъекты в городах более доступными
Путин поручил сделать соцобъекты в городах более доступными
Путин поручил сделать соцобъекты в городах более доступными
Президент России Владимир Путин поручил повысить транспортную доступность социальных объектов в городах, в том числе представив предложения по модернизации... РИА Новости, 05.01.2026
россия
Путин поручил повысить транспортную доступность социальных объектов в городах
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил
повысить транспортную доступность социальных объектов в городах, в том числе представив предложения по модернизации систем общественного транспорта.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения:.. повышению транспортной доступности социальных объектов, расположенных в населенных пунктах, в том числе по модернизации маршрутной сети городского наземного пассажирского транспорта и обеспечению транспортных организаций водителями, осуществляющими перевозки пассажиров", - говорится в тексте поручений.
Срок выполнения поручения - до 1 июня 2026 года.