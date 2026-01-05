Рейтинг@Mail.ru
Десять жилых домов отремонтировали на юго-западе Москвы в 2025 году - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:37 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/doma-2066478515.html
Десять жилых домов отремонтировали на юго-западе Москвы в 2025 году
Десять жилых домов отремонтировали на юго-западе Москвы в 2025 году - РИА Новости, 05.01.2026
Десять жилых домов отремонтировали на юго-западе Москвы в 2025 году
Десять жилых домов на улице Генерала Тюленева отремонтированы в Москве в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T15:37:00+03:00
2026-01-05T15:37:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066478011_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_f7fc6a2498bff1f70e19f5ea8abde363.jpg
https://ria.ru/20250803/moskva-2033064113.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066478011_533:0:1600:800_1920x0_80_0_0_c155032e20c0f41103eccffce6605365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество
Десять жилых домов отремонтировали на юго-западе Москвы в 2025 году

В Москве в 2025 году отремонтировали 10 жилых домов на улице Генерала Тюленева

© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы10 домов на улице Генерала Тюленева привели в порядок по программе капитального ремонта
10 домов на улице Генерала Тюленева привели в порядок по программе капитального ремонта - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
10 домов на улице Генерала Тюленева привели в порядок по программе капитального ремонта
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Десять жилых домов на улице Генерала Тюленева отремонтированы в Москве в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2025 году на улице Генерала Тюленева отремонтировали 10 жилых домов. Улица получила свое название в 1982-м в честь Ивана Тюленева - советского военачальника, Героя Советского Союза и полного кавалера ордена Святого Георгия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты восстановили все элементы фасадов и заменили кровлю.
Дом 34 на Беговой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Более 120 домов отремонтировали в районе Беговой улицы в Москве
3 августа 2025, 09:53
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала