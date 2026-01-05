Рейтинг@Mail.ru
Названа дата, когда Долина должна освободить квартиру - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 05.01.2026 (обновлено: 15:42 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/dolina-2066455095.html
Названа дата, когда Долина должна освободить квартиру
Названа дата, когда Долина должна освободить квартиру - РИА Новости, 05.01.2026
Названа дата, когда Долина должна освободить квартиру
Певица Лариса Долина должна освободить квартиру Полины Лурье 9 января, Лурье в эту дату планирует принять жилье, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T12:30:00+03:00
2026-01-05T15:42:00+03:00
дело о квартире долиной
москва
общество
лариса долина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065661024_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_ed2a7f18865d7c39c4fd04ce9aa6c62f.jpg
https://ria.ru/20251225/dolina-2060935557.html
https://ria.ru/20251202/dolina-2059335367.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065661024_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_540a78f98fe6914ee120b0091b898ed4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дело о квартире долиной, москва, общество, лариса долина
Дело о квартире Долиной, Москва, Общество, Лариса Долина
Названа дата, когда Долина должна освободить квартиру

Адвокат Лурье: Долина должна освободить квартиру 9 января

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Певица Лариса Долина должна освободить квартиру Полины Лурье 9 января, Лурье в эту дату планирует принять жилье, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
"Стороны обсуждают дату. Возможно, освобождение квартиры будет 9 января", — сказала РИА Новости Свириденко.
Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье
25 декабря 2025, 18:22
Ранее адвокат Долиной Мария Пухова заявила агентству, что певица покинет квартиру до 5 января.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить из квартиры свои вещи.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Схему Долиной" назвали самым крупным негативным событием года в блогосфере
2 декабря 2025, 19:12
 
Дело о квартире ДолинойМоскваОбществоЛариса Долина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала