Названа дата, когда Долина должна освободить квартиру

Как сообщал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить из квартиры свои вещи.

Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.