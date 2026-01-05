https://ria.ru/20260105/dolina-2066455095.html
Названа дата, когда Долина должна освободить квартиру
Названа дата, когда Долина должна освободить квартиру
Певица Лариса Долина должна освободить квартиру Полины Лурье 9 января, Лурье в эту дату планирует принять жилье, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы... РИА Новости, 05.01.2026
Дело о квартире Долиной, Москва, Общество, Лариса Долина
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Певица Лариса Долина должна освободить квартиру Полины Лурье 9 января, Лурье в эту дату планирует принять жилье, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
"Стороны обсуждают дату. Возможно, освобождение квартиры будет 9 января", — сказала РИА Новости Свириденко.
Ранее адвокат Долиной
Мария Пухова заявила агентству, что певица покинет квартиру до 5 января.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить из квартиры свои вещи.
Мосгорсуд
25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.