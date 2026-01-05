Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске прогремел новый взрыв
12:15 05.01.2026
В Днепропетровске прогремел новый взрыв
Новый взрыв прогремел в понедельник в Днепропетровске на Украине, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.01.2026
В Днепропетровске прогремели еще один взрывы

© Getty Images / NurPhoto / Pavlo PakhomenkoСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Getty Images / NurPhoto / Pavlo Pakhomenko
Сотрудник пожарной службы Украины . Архивное фото
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Новый взрыв прогремел в понедельник в Днепропетровске на Украине, сообщает телеканал "Общественное".
Ранее в понедельник о взрывах в Днепропетровске сообщал 24 телеканал.
"Звуки взрыва слышно в Днепропетровске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
11:10
 
