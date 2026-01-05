ЕС несерьезен в притязаниях на роль глобального игрока, заявил Дмитриев

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Евросоюз несерьезен в своих притязаниях на роль глобального политического игрока, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Дмитриев сделал репост сообщения председателя Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, который возмутился отсутствием у Евросоюза единой позиции по вторжению США в Венесуэлу для захвата президента страны Николаса Мадуро. "Серьезны ли мы в том, на что претендуем? На то, чтобы быть уважаемым международным голосом, глобальным игроком?", - задался вопросом Ишингер.
"Спасибо, что признали очевидное: ЕС не серьезен в том, о чем заявляет – и не является уважаемым международным голосом или реальным игроком", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.