ЕС несерьезен в притязаниях на роль глобального игрока, заявил Дмитриев - РИА Новости, 05.01.2026
01:01 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/dmitriev-2066413955.html
ЕС несерьезен в притязаниях на роль глобального игрока, заявил Дмитриев
2026-01-05T01:01:00+03:00
2026-01-05T01:01:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:166:2287:1452_1920x0_80_0_0_602498c12a8e4faa237ac72631dba7cc.jpg
ЕС несерьезен в притязаниях на роль глобального игрока, заявил Дмитриев

Дмитриев: ЕС несерьезен в притязаниях на роль глобального политического игрока

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Евросоюз несерьезен в своих притязаниях на роль глобального политического игрока, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Дмитриев сделал репост сообщения председателя Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, который возмутился отсутствием у Евросоюза единой позиции по вторжению США в Венесуэлу для захвата президента страны Николаса Мадуро. "Серьезны ли мы в том, на что претендуем? На то, чтобы быть уважаемым международным голосом, глобальным игроком?", - задался вопросом Ишингер.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Дмитриев назвал ценности европейских лидеров продажными
3 января, 22:47
"Спасибо, что признали очевидное: ЕС не серьезен в том, о чем заявляет – и не является уважаемым международным голосом или реальным игроком", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Дмитриев поинтересовался, что скажет Каллас, если США атакуют Гренландию
3 января, 18:35
 
