На Западе сделали громкое заявление о России после операции США в Венесуэле

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен поразился в соцсети X, как западные СМИ связали Россию с американской операцией в Венесуэле.
"Даже когда это абсолютно не имеет отношения к России, они все равно могут связать это с Россией", — говорится в публикации.
Так он отреагировал на статью в издании The Guardian под названием "В Венесуэлу пришла "путинизация" международной политики США". В ней утверждается, что президент США Дональд Трамп, конечно, империалист, но во всем виновато "сползание в эпоху конфликтующих сфер влияния".
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.