На Западе сделали громкое заявление о России после операции США в Венесуэле
08:48 05.01.2026 (обновлено: 09:16 05.01.2026)
На Западе сделали громкое заявление о России после операции США в Венесуэле
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен поразился в соцсети X, как западные СМИ связали Россию с американской операцией в Венесуэле. "Даже... РИА Новости, 05.01.2026
в мире, венесуэла, россия, сша, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Россия, США, ООН, Удары США по Венесуэле
Дизен поразился западным СМИ, которые связали Россию с операцией США в Венесуэле

© Фото : соцсетиВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : соцсети
Взрыв в Каракасе, Венесуэла
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен поразился в соцсети X, как западные СМИ связали Россию с американской операцией в Венесуэле.

"Даже когда это абсолютно не имеет отношения к России, они все равно могут связать это с Россией", — говорится в публикации.
Так он отреагировал на статью в издании The Guardian под названием "В Венесуэлу пришла "путинизация" международной политики США". В ней утверждается, что президент США Дональд Трамп, конечно, империалист, но во всем виновато "сползание в эпоху конфликтующих сфер влияния".

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
