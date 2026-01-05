https://ria.ru/20260105/dipfeyk-2066540701.html
В Британии пригрозил xAI расследованием из-за обнаженных дипфейков с детьми
В Британии пригрозил xAI расследованием из-за обнаженных дипфейков с детьми
В Британии пригрозил xAI расследованием из-за обнаженных дипфейков с детьми
05.01.2026
2026-01-05
2026-01-05T23:02:00+03:00
2026-01-05T23:02:00+03:00
ЛОНДОН, 5 янв - РИА Новости. Британский медиарегулятор Ofcom пригрозил компании xAI, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, расследованием в связи с сообщениями о "раздевающих" дипфейках и генерацией сексуализированных изображений детей моделью искусственного интеллекта Grok.
В пятницу агентство Блумберг сообщило, что модель ИИ Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми. Как отмечается, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом сообщается, что запрещенные изображения были удалены. На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости.
"Нам известно о серьезных опасениях, связанных с функцией Grok в соцсети X, которая создает изображения людей в обнаженном виде и сексуализированные изображения детей. Мы срочно связались с X и xAI, чтобы узнать, какие шаги они предприняли для выполнения своих юридических обязательств по защите пользователей в Великобритании
. На основании их ответа мы проведем оперативную оценку и определим, требуется ли провести расследование", - заявил газете Telegraph
пресс-секретарь регулятора.
Ранее британские СМИ сообщили о случаях, в которых Grok "раздевал" по запросу Принцессу Уэльскую. В декабре британское правительство пообещало запретить инструменты для создания дипфейков, заявив, что они "разрушают психику молодых людей".
В воскресенье Маск заявил, что "любой, кто использует Grok для создания нелегального контента, столкнётся с теми же последствиями, что и тот, кто загружает нелегальный контент".
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.