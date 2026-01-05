Ученые назвали популярную диету, повышающую риск развития рака

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Диеты с высоким содержанием жиров, в том числе популярная кетогенная диета, могут провоцировать развитие рака печени, . Диеты с высоким содержанием жиров, в том числе популярная кетогенная диета, могут провоцировать развитие рака печени, пишет The Sun со ссылкой на исследование, проведенное учеными из Массачусетского технологического института (MIT).

"Столкнувшись со стрессовыми условиями, создаваемыми диетой с высоким содержанием жиров, клетки печени перестают выполнять свои нормальные функции и возвращаются в более примитивное состояние, которое помогает им выживать в суровых условиях. Со временем такой сдвиг делает орган менее функциональным и значительно более уязвимым к образованию опухолей", — говорится в публикации.

Эксперименты на мышах, проведенные учеными из MIT , показали, что длительное питание жирной пищей привело к развитию рака печени почти у всех испытуемых. Исследователи также проследили подобные изменения в тканях печени человека: гены, отвечающие за нормальную функцию органа, подавляются, а включаются гены, ассоциированные с состояниями, благоприятными для роста опухолей.

В материале отмечается, что кетогенная диета популярна у знаменитостей и часто используется для быстрого сброса веса. Однако ученые предупреждают, что питание, богатое жирной пищей, может негативно сказываться на здоровье и способствовать развитию заболеваний печени, цирроза и, в конечном итоге, рака.