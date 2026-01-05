Рейтинг@Mail.ru
Ученые назвали популярную диету, повышающую риск развития рака - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 05.01.2026 (обновлено: 23:20 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/dieta-2066533910.html
Ученые назвали популярную диету, повышающую риск развития рака
Ученые назвали популярную диету, повышающую риск развития рака - РИА Новости, 05.01.2026
Ученые назвали популярную диету, повышающую риск развития рака
Диеты с высоким содержанием жиров, в том числе популярная кетогенная диета, могут провоцировать развитие рака печени, пишет The Sun со ссылкой на исследование,... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T22:19:00+03:00
2026-01-05T23:20:00+03:00
массачусетский технологический институт
в мире
здоровье
рак печени
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941040314_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e040fbb4f5866823acb2f65ff1229d37.jpg
https://ria.ru/20260105/sol-2066427022.html
https://ria.ru/20251231/rak-2065886808.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941040314_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d116247b5a0a8435cf18e08adfe170e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
массачусетский технологический институт, в мире, здоровье, рак печени
Массачусетский технологический институт, В мире, Здоровье, Рак печени
Ученые назвали популярную диету, повышающую риск развития рака

Sun: диеты с высоким содержанием жиров повышают риск рака печени

© iStock.com / AntonioGuillemГрустный подросток с измерительной лентой
Грустный подросток с измерительной лентой - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© iStock.com / AntonioGuillem
Грустный подросток с измерительной лентой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Диеты с высоким содержанием жиров, в том числе популярная кетогенная диета, могут провоцировать развитие рака печени, пишет The Sun со ссылкой на исследование, проведенное учеными из Массачусетского технологического института (MIT).
"Столкнувшись со стрессовыми условиями, создаваемыми диетой с высоким содержанием жиров, клетки печени перестают выполнять свои нормальные функции и возвращаются в более примитивное состояние, которое помогает им выживать в суровых условиях. Со временем такой сдвиг делает орган менее функциональным и значительно более уязвимым к образованию опухолей", — говорится в публикации.
Соль - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Врач рассказала о последствиях переизбытка соли в организме
Вчера, 04:52
Эксперименты на мышах, проведенные учеными из MIT, показали, что длительное питание жирной пищей привело к развитию рака печени почти у всех испытуемых. Исследователи также проследили подобные изменения в тканях печени человека: гены, отвечающие за нормальную функцию органа, подавляются, а включаются гены, ассоциированные с состояниями, благоприятными для роста опухолей.
В материале отмечается, что кетогенная диета популярна у знаменитостей и часто используется для быстрого сброса веса. Однако ученые предупреждают, что питание, богатое жирной пищей, может негативно сказываться на здоровье и способствовать развитию заболеваний печени, цирроза и, в конечном итоге, рака.
Отмечается также, что кето-диета может привести к повышению уровня холестерина и снижению числа полезных бактерий в кишечнике.
Салат Оливье на фоне новогодней елки - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Врачи раскрыли безобидный симптом, который может быть признаком рака
31 декабря 2025, 22:27
 
Массачусетский технологический институтВ миреЗдоровьеРак печени
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала