Ученые назвали популярную диету, повышающую риск развития рака
Ученые назвали популярную диету, повышающую риск развития рака - РИА Новости, 05.01.2026
Ученые назвали популярную диету, повышающую риск развития рака
Диеты с высоким содержанием жиров, в том числе популярная кетогенная диета, могут провоцировать развитие рака печени, пишет The Sun со ссылкой на исследование,... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T22:19:00+03:00
2026-01-05T22:19:00+03:00
2026-01-05T23:20:00+03:00
массачусетский технологический институт
в мире
здоровье
рак печени
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости
. Диеты с высоким содержанием жиров, в том числе популярная кетогенная диета, могут провоцировать развитие рака печени, пишет
The Sun со ссылкой на исследование, проведенное учеными из Массачусетского технологического института (MIT).
"Столкнувшись со стрессовыми условиями, создаваемыми диетой с высоким содержанием жиров, клетки печени перестают выполнять свои нормальные функции и возвращаются в более примитивное состояние, которое помогает им выживать в суровых условиях. Со временем такой сдвиг делает орган менее функциональным и значительно более уязвимым к образованию опухолей", — говорится в публикации.
Эксперименты на мышах, проведенные учеными из MIT
, показали, что длительное питание жирной пищей привело к развитию рака печени почти у всех испытуемых. Исследователи также проследили подобные изменения в тканях печени человека: гены, отвечающие за нормальную функцию органа, подавляются, а включаются гены, ассоциированные с состояниями, благоприятными для роста опухолей.
В материале отмечается, что кетогенная диета популярна у знаменитостей и часто используется для быстрого сброса веса. Однако ученые предупреждают, что питание, богатое жирной пищей, может негативно сказываться на здоровье и способствовать развитию заболеваний печени, цирроза и, в конечном итоге, рака.
Отмечается также, что кето-диета может привести к повышению уровня холестерина и снижению числа полезных бактерий в кишечнике.