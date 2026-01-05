Обвиняемого в махинациях экс-депутата Рады Демчака задержали в Германии

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность", подозреваемый в махинациях на фондовом рынке, задержан в Германии, его экстрадируют на Украину, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора.

В ведомстве отметили, что обвинения экс-депутату предъявили в августе 2023 года, а в октябре 2024-го суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. После этого он был объявлен в международный розыск. "Экс-депутат подозревается в пособничестве манипулированию на фондовом рынке и легализации доходов, полученных преступным путем… После завершения процедуры экстрадиции обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу", - добавили в офисе генпрокурора.