https://ria.ru/20260105/deputat-2066488967.html
Обвиняемого в махинациях экс-депутата Рады Демчака задержали в Германии
Обвиняемого в махинациях экс-депутата Рады Демчака задержали в Германии - РИА Новости, 05.01.2026
Обвиняемого в махинациях экс-депутата Рады Демчака задержали в Германии
Бывший депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность", подозреваемый в махинациях на фондовом рынке, задержан в Германии, его экстрадируют на... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T16:20:00+03:00
2026-01-05T16:20:00+03:00
2026-01-05T16:20:00+03:00
в мире
германия
украина
верховная рада украины
европейская солидарность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, верховная рада украины, европейская солидарность
В мире, Германия, Украина, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность
Обвиняемого в махинациях экс-депутата Рады Демчака задержали в Германии
Кравченко: обвиняемого в аферах экс-депутата Рады Демчака задержали в Германии
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность", подозреваемый в махинациях на фондовом рынке, задержан в Германии, его экстрадируют на Украину, сообщили в понедельник в офисе генпрокурора.
"Бывший народный депутат, подозреваемый в манипуляциях на фондовом рынке, задержан в Германии
3 января… В 2017 году путем махинаций с облигациями внутреннего государственного займа на фондовых биржах он получил искусственный инвестиционный доход в более чем 20 миллионов гривен (более 471 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
офиса генпрокурора.
В ведомстве отметили, что обвинения экс-депутату предъявили в августе 2023 года, а в октябре 2024-го суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. После этого он был объявлен в международный розыск. "Экс-депутат подозревается в пособничестве манипулированию на фондовом рынке и легализации доходов, полученных преступным путем… После завершения процедуры экстрадиции обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу", - добавили в офисе генпрокурора.
Имя экс-депутата в ведомстве не называют. По информации украинского издания Новости.LIVE, речь идет о Руслане Демчаке.