В Пакистане предотвратили крупный террористический акт

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Управление по борьбе с терроризмом провинции Синд в Пакистане предотвратило крупный террористический акт, изъято около двух тысяч килограмм взрывчатого вещества, сообщает пакистанская газета Управление по борьбе с терроризмом провинции Синд в Пакистане предотвратило крупный террористический акт, изъято около двух тысяч килограмм взрывчатого вещества, сообщает пакистанская газета Dawn

По данным газеты, выступая на пресс-конференции в Карачи , заместитель генерального инспектора Гулам Азфар Махесар заявил, что правоохранительные органы и "ведущее разведывательное агентство" получили информацию о том, что террористы планируют атаку на город.

"Управление по борьбе с терроризмом Синда сообщило в понедельник, что в Карачи удалось предотвратить крупную террористическую атаку", - говорится в сообщении.

По словам Махесара, боевики намеревались нанести удары по конкретным объектам в Карачи с целью "дестабилизации" национальной безопасности. Он отметил, что разведывательные службы, специальное подразделение, разведывательное бюро, а также подразделения управления по борьбе с терроризмом провинций Синд Белуджистан разработали совместную стратегию для срыва теракта.

Махесар сообщил, что сотрудники разведки были развернуты в различных районах, с особым акцентом на западную часть Карачи. По его словам, после нескольких дней интенсивной работы удалось получить информацию о террористическом убежище в районе Раис-Гот в Карачи, где боевики подготовили большое количество взрывчатых веществ.

"Мы задержали одного террориста, тогда как троим или четверым удалось скрыться", - сообщил он, добавив, что ведомства провели совместный рейд.

По его словам, были изъяты 30 бочек со взрывчаткой, пять баллонов, наполненных взрывчатыми веществами, в общей сложности около 2 тысяч килограмм взрывчатки, а также детонаторы.

Он добавил, что на основании информации, полученной от задержанного террориста, были проведены рейды еще по шести адресам, в результате чего были задержаны еще двое боевиков, у которых также были обнаружены взрывчатые материалы.

По словам Махесара, в ходе первоначального допроса задержанные признались в связях c "Армией освобождения Белуджистана", а также с подразделением "Бригада Маджида".

По данным газеты, дополнительные допросы и расследование продолжаются, а власти проводят новые рейды с целью задержания других причастных лиц. Он также отметил, что были установлены пособники и кураторы данной террористической сети.