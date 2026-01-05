Рейтинг@Mail.ru
В Пакистане предотвратили крупный террористический акт
22:01 05.01.2026
В Пакистане предотвратили крупный террористический акт
в мире
карачи
пакистан
синд
в мире, карачи, пакистан, синд
В мире, Карачи, Пакистан, Синд
В Пакистане предотвратили крупный террористический акт

Dawn: власти Пакистана предотвратили крупный террористический акт

© AP Photo / Anjum NaveedПакистанские солдаты и сотрудники полиции
Пакистанские солдаты и сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Anjum Naveed
Пакистанские солдаты и сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Управление по борьбе с терроризмом провинции Синд в Пакистане предотвратило крупный террористический акт, изъято около двух тысяч килограмм взрывчатого вещества, сообщает пакистанская газета Dawn.
По данным газеты, выступая на пресс-конференции в Карачи, заместитель генерального инспектора Гулам Азфар Махесар заявил, что правоохранительные органы и "ведущее разведывательное агентство" получили информацию о том, что террористы планируют атаку на город.
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В небе над Донецком прогремел взрыв
Вчера, 15:08
"Управление по борьбе с терроризмом Синда сообщило в понедельник, что в Карачи удалось предотвратить крупную террористическую атаку", - говорится в сообщении.
По словам Махесара, боевики намеревались нанести удары по конкретным объектам в Карачи с целью "дестабилизации" национальной безопасности. Он отметил, что разведывательные службы, специальное подразделение, разведывательное бюро, а также подразделения управления по борьбе с терроризмом провинций Синд и Белуджистан разработали совместную стратегию для срыва теракта.
Махесар сообщил, что сотрудники разведки были развернуты в различных районах, с особым акцентом на западную часть Карачи. По его словам, после нескольких дней интенсивной работы удалось получить информацию о террористическом убежище в районе Раис-Гот в Карачи, где боевики подготовили большое количество взрывчатых веществ.
"Мы задержали одного террориста, тогда как троим или четверым удалось скрыться", - сообщил он, добавив, что ведомства провели совместный рейд.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
Вчера, 11:10
По его словам, были изъяты 30 бочек со взрывчаткой, пять баллонов, наполненных взрывчатыми веществами, в общей сложности около 2 тысяч килограмм взрывчатки, а также детонаторы.
Он добавил, что на основании информации, полученной от задержанного террориста, были проведены рейды еще по шести адресам, в результате чего были задержаны еще двое боевиков, у которых также были обнаружены взрывчатые материалы.
По словам Махесара, в ходе первоначального допроса задержанные признались в связях c "Армией освобождения Белуджистана", а также с подразделением "Бригада Маджида".
По данным газеты, дополнительные допросы и расследование продолжаются, а власти проводят новые рейды с целью задержания других причастных лиц. Он также отметил, что были установлены пособники и кураторы данной террористической сети.
По словам Гулама Азфара Махесара, более подробная информация по этому делу будет обнародована позднее.
Полицейский на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
После пожара в швейцарском баре 83 человека все еще находятся в больницах
Вчера, 19:47
 
В мире Карачи Пакистан Синд
 
 
