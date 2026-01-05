Рейтинг@Mail.ru
CNN: суд назначил Мадуро адвоката для его первого слушания в понедельник
17:35 05.01.2026
CNN: суд назначил Мадуро адвоката для его первого слушания в понедельник
Суд в Нью-Йорке назначил задержанному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро адвоката Дэвида Уикстрома, который будет представлять его интересы на слушании
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке назначил задержанному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро адвоката Дэвида Уикстрома, который будет представлять его интересы на слушании в понедельник, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"Адвокатом, которого суд назначил Мадуро для его первого слушания в Нью-Йорке сегодня, будет Дэвид Уикстром", - сообщает телеканал.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Мадуро с женой доставили к зданию суда на бронированной машине, пишет CNN
Вчера, 16:11
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООН
 
 
