Мадуро с женой доставили к зданию суда на бронированной машине, пишет CNN
16:11 05.01.2026 (обновлено: 16:45 05.01.2026)
Мадуро с женой доставили к зданию суда на бронированной машине, пишет CNN
Мадуро с женой доставили к зданию суда на бронированной машине, пишет CNN
в мире
нью-йорк (город)
сша
венесуэла
николас мадуро
силия флорес
удары сша по венесуэле
2026
Мадуро с женой доставили к зданию суда на бронированной машине, пишет CNN

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Бронированная машина с похищенным США президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой подъехала к зданию суда в Нью-Йорке, где Мадуро должен предстать в понедельник, сообщает телеканал CNN.
"Бронированная машина с... Мадуро и его женой Силией Флорес прибыла к зданию суда в Нью-Йорке, где Мадуро должен предстать сегодня по обвинениям, связанным с наркотиками и оружием", - сообщает телеканал.
