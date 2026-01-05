https://ria.ru/20260105/cnn-2066486941.html
Мадуро с женой доставили к зданию суда на бронированной машине, пишет CNN
Мадуро с женой доставили к зданию суда на бронированной машине, пишет CNN - РИА Новости, 05.01.2026
Мадуро с женой доставили к зданию суда на бронированной машине, пишет CNN
Бронированная машина с похищенным США президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой подъехала к зданию суда в Нью-Йорке, где Мадуро должен предстать в... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T16:11:00+03:00
2026-01-05T16:11:00+03:00
2026-01-05T16:45:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
венесуэла
николас мадуро
силия флорес
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066486073_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_057dba880f9a8334797cc026d4ec4810.jpg
https://ria.ru/20260105/tramp-2066424926.html
нью-йорк (город)
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066486073_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9ff23b827dab6fe97d5c49afa9fcb24f.jpg
Мадуро под конвоем перевозят в суд Нью-Йорка
Мадуро под конвоем перевозят в суд Нью-Йорка.
2026-01-05T16:11
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша, венесуэла, николас мадуро, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, Нью-Йорк (город), США, Венесуэла, Николас Мадуро, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
Мадуро с женой доставили к зданию суда на бронированной машине, пишет CNN
CNN: Мадуро с женой доставили к зданию суда на бронированной машине