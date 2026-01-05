Рейтинг@Mail.ru
На Чукотке теплоход застрял во льдах, угрозы экипажу нет
12:41 05.01.2026
На Чукотке теплоход застрял во льдах, угрозы экипажу нет
происшествия
чукотка
берингово море
чукотский автономный округ
дальневосточная транспортная прокуратура
чукотка
берингово море
чукотский автономный округ
происшествия, чукотка, берингово море, чукотский автономный округ, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Чукотка, Берингово море, Чукотский автономный округ, Дальневосточная транспортная прокуратура
РИА Новости: теплоход застрял во льдах в акватории Берингова моря

© РИА Новости / Геннадий ШишкинМороз во Владивостоке
Мороз во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Мороз во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 янв – РИА Новости. Теплоход застрял во льдах на Чукотке, угрозы экипажу нет, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, как рассказали в ведомстве РИА Новости, судно перевозило уголь для местных жителей.
"Четвертого января 2026 года в акватории Берингова моря в районе поселка городского типа Беринговский Чукотского автономного округа теплоход застрял во льдах. Угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет. Компанией-фрахтователем принимаются меры по организации буксировки судна", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Магаданская транспортная прокуратура держит ситуацию на контроле.
Застрявший теплоход доставлял в местное село уголь, он успел выгрузить его, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"Теплоход выгрузил уголь в селе Хатырка и пошел обратно. Сейчас своим ходом выбраться изо льда не может, решается вопрос о буксировке судна, может быть, завтра", - сказал собеседник агентства.
В Якутии паром застрял во льдах на реке Вилюй
13 октября 2025, 08:05
 
ПроисшествияЧукоткаБерингово мореЧукотский автономный округДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
