На Чукотке теплоход застрял во льдах, угрозы экипажу нет

ВЛАДИВОСТОК, 5 янв – РИА Новости. Теплоход застрял во льдах на Чукотке, угрозы экипажу нет, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, как рассказали в ведомстве РИА Новости, судно перевозило уголь для местных жителей.
"Четвертого января 2026 года в акватории Берингова моря в районе поселка городского типа Беринговский Чукотского автономного округа теплоход застрял во льдах. Угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет. Компанией-фрахтователем принимаются меры по организации буксировки судна", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Магаданская транспортная прокуратура держит ситуацию на контроле.
Застрявший теплоход доставлял в местное село уголь, он успел выгрузить его, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"Теплоход выгрузил уголь в селе Хатырка и пошел обратно. Сейчас своим ходом выбраться изо льда не может, решается вопрос о буксировке судна, может быть, завтра", - сказал собеседник агентства.
