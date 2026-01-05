https://ria.ru/20260105/chili-2066521561.html
Представитель Чили в ООН решительно осудил действия США против Венесуэлы
Постоянный представитель Чили при ООН Паула Нарваес Охеда решительно осудила односторонние военные действия США в отношении Венесуэлы. РИА Новости, 05.01.2026
