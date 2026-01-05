https://ria.ru/20260105/chernigov-2066447979.html
Под Черниговом нанесли удар по предприятию по сборке БПЛА ВСУ
Под Черниговом нанесли удар по предприятию по сборке БПЛА ВСУ
Под Черниговом нанесли удар по предприятию по сборке БПЛА ВСУ
Удар по предприятию по сборке реактивных беспилотников ВСУ был нанесен под Черниговом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 05.01.2026
чернигов
Под Черниговом нанесли удар по предприятию по сборке БПЛА ВСУ
ВС России нанесли удар по предприятию по сборке БПЛА под Черниговом