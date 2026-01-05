Рейтинг@Mail.ru
Под Черниговом нанесли удар по предприятию по сборке БПЛА ВСУ - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/chernigov-2066447979.html
Под Черниговом нанесли удар по предприятию по сборке БПЛА ВСУ
Под Черниговом нанесли удар по предприятию по сборке БПЛА ВСУ - РИА Новости, 05.01.2026
Под Черниговом нанесли удар по предприятию по сборке БПЛА ВСУ
Удар по предприятию по сборке реактивных беспилотников ВСУ был нанесен под Черниговом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T11:03:00+03:00
2026-01-05T11:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
чернигов
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058865342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b87999bbb5dd15e98f75f0d32ad8e6c9.jpg
https://ria.ru/20260105/spetsoperatsiya-2066430291.html
чернигов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058865342_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_fad7744012128c53fd9f987117621728.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, чернигов, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Чернигов, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Под Черниговом нанесли удар по предприятию по сборке БПЛА ВСУ

ВС России нанесли удар по предприятию по сборке БПЛА под Черниговом

© РИА Новости / Сергей БобылевРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Удар по предприятию по сборке реактивных беспилотников ВСУ был нанесен под Черниговом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Целью стало предприятие, задействованное в изготовлении и сборке реактивных беспилотников", - заявил РИА Новости Лебедев.
Он отметил, что удар фактически вывел из строя одно из узловых звеньев региональной сборочной цепочки БПЛА.
"Параллельно был нанесен удар по складам артиллерийской техники и ангарам с пикапами мобильных групп ПВО, что значительно снижает способность украинских сил реагировать на последующие удары дронов", - добавил Лебедев.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
ВС России уничтожили в Черниговской области дроны и операторов ВСУ
06:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерниговСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала