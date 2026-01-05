https://ria.ru/20260105/chelyabinsk-2066465275.html
В Челябинской области задержали подозреваемого в подготовке теракта
В Челябинской области задержали подозреваемого в подготовке теракта
УФСБ задержало 19-летнего жителя Челябинской области, у которого изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, мужчина арестован судом
челябинская область
россия
челябинск
ЧЕЛЯБИНСК, 5 янв - РИА Новости. УФСБ задержало 19-летнего жителя Челябинской области, у которого изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, мужчина арестован судом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По данным источника, УФСБ в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по месту проживания жителя региона изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Как он отметил, следствием указанное преступление будет квалифицировано по части 3 статьи 30 части 1 статьи 205 УК России
(покушение на совершение теракта).
"Пятого января Центральным районным судом Челябинска
19-летнему безработному жителю региона, задержанному накануне сотрудниками УФСБ России по Челябинской области
за незаконное хранение взрывчатых веществ, избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время в отношении лица продолжаются следственные действия, уточнил он.
Источник напомнил, что за совершение преступлений террористической направленности предусматривается ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.