В Челябинской области задержали подозреваемого в подготовке теракта

ЧЕЛЯБИНСК, 5 янв - РИА Новости. УФСБ задержало 19-летнего жителя Челябинской области, у которого изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, мужчина арестован судом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

По данным источника, УФСБ в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по месту проживания жителя региона изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Как он отметил, следствием указанное преступление будет квалифицировано по части 3 статьи 30 части 1 статьи 205 УК России (покушение на совершение теракта).

"Пятого января Центральным районным судом Челябинска 19-летнему безработному жителю региона, задержанному накануне сотрудниками УФСБ России по Челябинской области за незаконное хранение взрывчатых веществ, избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время в отношении лица продолжаются следственные действия, уточнил он.