https://ria.ru/20260105/chelovek-2066471920.html
В США задержали одного человека после инцидента в доме Вэнса
В США задержали одного человека после инцидента в доме Вэнса - РИА Новости, 05.01.2026
В США задержали одного человека после инцидента в доме Вэнса
После инцидента в доме вице-президента США Джей Ди Вэнса задержали одного человека, сообщило местное отделение телеканала ABC. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T14:44:00+03:00
2026-01-05T14:44:00+03:00
2026-01-05T17:46:00+03:00
в мире
сша
огайо
цинциннати
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_0:101:2501:1507_1920x0_80_0_0_5f849e874ced789e340411409f1a221d.jpg
https://ria.ru/20260103/protest-2066279661.html
сша
огайо
цинциннати
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_179:0:2320:1606_1920x0_80_0_0_dc1a8de08593b6975bddc364f5273b8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, огайо, цинциннати
В мире, США, Огайо, Цинциннати
В США задержали одного человека после инцидента в доме Вэнса
ABC: после инцидента в доме вице-президента США Вэнса задержали человека