В США задержали одного человека после инцидента в доме Вэнса
14:44 05.01.2026 (обновлено: 17:46 05.01.2026)
В США задержали одного человека после инцидента в доме Вэнса
После инцидента в доме вице-президента США Джей Ди Вэнса задержали одного человека, сообщило местное отделение телеканала ABC. РИА Новости, 05.01.2026
в мире
сша
огайо
цинциннати
сша
огайо
цинциннати
в мире, сша, огайо, цинциннати
В мире, США, Огайо, Цинциннати
В США задержали одного человека после инцидента в доме Вэнса

© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. После инцидента в доме вице-президента США Джей Ди Вэнса задержали одного человека, сообщило местное отделение телеканала ABC.
"Полиция расследует инцидент, произошедший рано утром в понедельник в доме вице-президента Джей Ди Вэнса в Цинциннати <...>. Полиция заявила, что по меньшей мере один человек задержан", — говорится в публикации.
Телеканал не привел подробности происшествия, однако очевидцы заметили несколько разбитых стекол в окнах дома вице-президента.
Жители Нью-Йорка вышли на протест против операции США в Венесуэле. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Сотни человек протестуют в Нью-Йорке против операции США в Венесуэле
