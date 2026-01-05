Премьер Чехии обвинил украинского посла в нарушении этикета

ПРАГА, 5 янв — РИА Новости. Украинский посол Василий Зварыч нарушил дипломатический этикет, раскритиковав новогоднее обращение спикера нижней палаты парламента Чехии, заявил премьер-министр Андрей Бабиш.
«
"Он нарушил, скажем так, некий дипломатический этикет. Ему здесь нечему нас учить. Он дипломат. Если так говорит министр иностранных дел Украины, то он политик, все нормально", — сказал премьер.
Спикер Томио Окамура в новогоднем обращении в соцсети Facebook* заявил, что нельзя за деньги чешских граждан покупать оружие и отправлять его на поддержание бессмысленной войны. По его словам, выгоду от конфликта получают западные компании и правительства, а также "украинские воры из окружения хунты Владимира Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота".
Зварыч, со своей стороны, намекнул, что желает отстранения чешского политика от должности из-за высказываний, "неприемлемых в отношении демократически избранного руководства" Украины, призвав власти и общественность оценить, насколько его слова совместимы с высоким государственным положением. С осуждением заявления Окамуры также выступил спикер Рады Руслан Стефанчук.
Реагируя на возникшую ситуацию, глава чешского МИД указал на неуместность осуждения украинским послом заявления третьего высшего конституционного должностного лица. Серьезную обеспокоенность выразил и президент Чехии Петр Павел.
В свою очередь, лидеры пяти оппозиционных партий и движений, которые в предыдущие четыре года находились у власти в Чехии, начали подготовку процедуры голосования в палате депутатов парламента для смещения Окамуры с поста спикера.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Раде прокомментировали снятие флага Украины со здания парламента Чехии
7 ноября 2025, 10:35