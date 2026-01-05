Рейтинг@Mail.ru
"Чебурашка 2" побил рекорд по скорости кассовых сборов - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:58 05.01.2026 (обновлено: 21:41 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/cheburashka-2066528492.html
"Чебурашка 2" побил рекорд по скорости кассовых сборов
"Чебурашка 2" побил рекорд по скорости кассовых сборов - РИА Новости, 05.01.2026
"Чебурашка 2" побил рекорд по скорости кассовых сборов
"Чебурашка 2" установил новый рекорд как фильм, который впервые заработал три миллиарда в отечественном прокате всего за пять дней, свидетельствуют данные ЕАИС... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T20:58:00+03:00
2026-01-05T21:41:00+03:00
культура
россия
чебурашка
сергей гармаш
елена яковлева
фонд кино
ольга любимова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064284139_314:0:1743:804_1920x0_80_0_0_d7974917fec53f59f84b38ac1c62f7ae.jpg
https://ria.ru/20260105/cheburashka-2066451171.html
https://ria.ru/20260105/cheburashka-2066518099.html
https://ria.ru/20260101/kinopremery-2064318686.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064284139_527:0:1599:804_1920x0_80_0_0_212f96ead23e2ccd215cf2aa72188f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, чебурашка, сергей гармаш, елена яковлева, фонд кино, ольга любимова
Культура, Россия, Чебурашка, Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Фонд кино, Ольга Любимова
"Чебурашка 2" побил рекорд по скорости кассовых сборов

Лидер российского проката "Чебурашка 2" побил рекорд по скорости кассовых сборов

© Союзмультфильм (2025)Кадр из фильма "Чебурашка 2"
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Союзмультфильм (2025)
Кадр из фильма "Чебурашка 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. "Чебурашка 2" установил новый рекорд как фильм, который впервые заработал три миллиарда в отечественном прокате всего за пять дней, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино.
Всего шесть картин заработали более трех миллиардов рублей в российском кинопрокате, а "Чебурашка 2", занимая пока шестое место, стал единственной премьерой 2026 года, достигшей такого результата.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Чемпион российского проката: за что полюбили "Чебурашку 2"
Вчера, 11:50

Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, а на третий — собрала уже второй миллиард.

Темп роста кассовых сборов нового фильма про ушастого любимца публики стал рекордным. Так, первая часть — картина "Чебурашка" в 2023 году смогла заработать три миллиарда рублей только к девятому дню проката. Для комедии 2019 года "Холоп" три миллиарда стали максимальной отметкой в кассе, которую картина смогла преодолеть почти за полтора месяца. Более успешному финансово сиквелу "Холоп 2" в 2024 году потребовалось для такого кассового результата 13 дней. Немногим больше смогла заработать музыкальная сказка "Бременские музыканты": на это ушло более двух месяцев. Прошлогодний релиз "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" смог заработать три миллиарда лишь к 18-му дню проката.
Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по новогодней битве: так, кассовые сборы "Чебурашки 2" более чем на миллиард рублей превышают показатели фильма "Буратино", заработавшего к 5 января 1,2 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору также нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров проката даже в сумме не смогли приблизиться к аудитории "Чебурашки 2" ("Буратино" привлек в кинотеатры 2,3 миллиона посетителей, а "Простоквашино" — 2,4 миллиона).
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
"Чебурашка 2" против "Буратино": победа с явным преимуществом
Вчера, 19:54
По данным портала kinobusiness.com, картина заняла третье место в международном чарте по кассовым сборам в кинотеатрах после зарубежных "Аватар: Пламя и пепел" и "Зверополис 2".
Министр культуры Ольга Любимова в декабре называла "Чебурашку 2" одной из ключевых премьер новогоднего проката. На премьере фильма режиссер Дьяченко призвал зрителей вспомнить о самом дорогом в жизни — семье и отношениях с детьми и родителями.
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Первую часть картины о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самой кассовой за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Время крутых блокбастеров: что смотреть в кинотеатрах на зимних каникулах
1 января, 08:00
 
КультураРоссияЧебурашкаСергей ГармашЕлена ЯковлеваФонд киноОльга Любимова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала