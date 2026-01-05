"Чебурашка 2" побил рекорд по скорости кассовых сборов

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. "Чебурашка 2" установил новый рекорд как фильм, который впервые заработал три миллиарда в отечественном прокате всего за пять дней, ЕАИС Фонда кино. "Чебурашка 2" установил новый рекорд как фильм, который впервые заработал три миллиарда в отечественном прокате всего за пять дней, свидетельствуют данныеФонда кино.

Всего шесть картин заработали более трех миллиардов рублей в российском кинопрокате, а "Чебурашка 2", занимая пока шестое место, стал единственной премьерой 2026 года, достигшей такого результата.

Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, а на третий — собрала уже второй миллиард.

Темп роста кассовых сборов нового фильма про ушастого любимца публики стал рекордным. Так, первая часть — картина "Чебурашка" в 2023 году смогла заработать три миллиарда рублей только к девятому дню проката. Для комедии 2019 года "Холоп" три миллиарда стали максимальной отметкой в кассе, которую картина смогла преодолеть почти за полтора месяца. Более успешному финансово сиквелу "Холоп 2" в 2024 году потребовалось для такого кассового результата 13 дней. Немногим больше смогла заработать музыкальная сказка "Бременские музыканты": на это ушло более двух месяцев. Прошлогодний релиз "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" смог заработать три миллиарда лишь к 18-му дню проката.

Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по новогодней битве: так, кассовые сборы "Чебурашки 2" более чем на миллиард рублей превышают показатели фильма "Буратино", заработавшего к 5 января 1,2 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору также нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров проката даже в сумме не смогли приблизиться к аудитории "Чебурашки 2" ("Буратино" привлек в кинотеатры 2,3 миллиона посетителей, а "Простоквашино" — 2,4 миллиона).

По данным портала kinobusiness.com, картина заняла третье место в международном чарте по кассовым сборам в кинотеатрах после зарубежных "Аватар: Пламя и пепел" и "Зверополис 2".

Министр культуры Ольга Любимова в декабре называла "Чебурашку 2" одной из ключевых премьер новогоднего проката. На премьере фильма режиссер Дьяченко призвал зрителей вспомнить о самом дорогом в жизни — семье и отношениях с детьми и родителями.

В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш , Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.