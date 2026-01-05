"Чебурашка 2" против "Буратино": победа с явным преимуществом

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Анастасия Мельникова, Павел Сурков. Российский прокат в эти дни безоговорочно возглавил фильм "Чебурашка 2". Это триумф нового проекта ВГТРК — снова, как когда-то (да, впрочем, как всегда). За несколько дней картина собрала более двух с половиной миллиардов рублей. Опять рекорд! Если суммировать данные о просмотрах топ-5 российских кинопремьер января, то у победителя — "Чебурашки 2" — больше, чем у всех четырех остальных лидеров, вместе взятых. О том, почему так получилось, и о тех, кто был достойным конкурентом, но проиграл в этой новогодней киногонке, — в материале РИА Новости.

Ушастый против деревянного

По традиции именно в зимние каникулы на экраны выходят самые популярные новые сказки. И 2026 год подарил нам три больших премьеры в один день: "Чебурашка 2", "Простоквашино" и "Буратино".

Истории основаны на известных и любимых всеми сюжетах. Каждая киносказка — с собственным богатым бэкграундом.

С одной стороны, интересно посмотреть, как мультфильм о дяде Федоре, Матроскине и Шарике теперь оживет на киноэкране.

Сказка же о деревянном человечке уже была неоднократно экранизирована. Самая популярная ее версия в СССР вышла в 1975 году. Это советский музыкальный двухсерийный фильм "Приключение Буратино". Настолько блестящий и тонко выстроенный, что переиграть его лучше — вряд ли бы получилось.

Зато получилось продолжение "Чебурашки". И цифры январских кассовых сборов это подтверждают. Зрители сделали свой первый выбор в новом году: "Чебурашка 2" — безусловный лидер проката.

И это, конечно, феноменальный успех. Понятно, что существует так называемая проблема сиквелов (когда продолжение успешного проекта сопровождается завышенными ожиданиями). Да, первый "Чебурашка" оказался настоящим кинопрорывом: истосковавшиеся по большим отечественным премьерам зрители с радостью приняли легкий и добрый фильм о любимом ушастом зверьке. При этом сюжет нового "Чебурашки" не имел ни малейшего отношения к книгам Эдуарда Успенского : это была совершенно отдельная история, но, безусловно, не без аллюзий на оригинал.

Эти аллюзии максимально сработали и в сиквеле. Превращение Гены-человека в самого настоящего крокодила, переосмысление образа Шапокляк — все это, конечно, есть во втором "Чебурашке". Но неизменен тут сам главный герой, ради которого, собственно, зрители и приходят в кинотеатры.

Федор Добронравов и Чебурашка в сиквеле отрисован, надо сказать, теперь гораздо круче. Все экранные гэги с ним продуманы еще более тщательно, яркая сказочная визуализация картинки отработана на все сто. Да и удачный звездный состав никуда не делся: Сергей Гармаш Елена Яковлева по-прежнему на месте. Добавим сюда невероятно обаятельных детей и лихо, но не слишком заумно закрученный сюжет — и успех "Чебурашки 2" абсолютно объясним, а лидерство его — несомненно.

Что там в Простоквашино?

Что касается "Простоквашино" (у него второе место в рейтинге самых успешных кинопремьер 2026 года), то тут, конечно, все не так однозначно, как говорится. И дело даже не в Сарике Андреасяне (его режиссере), а в целом — касательно подхода к экранизации. Да, нарратив, казалось бы, выбран верно. За основу кино взята оригинальная повесть Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот". Так что тут будут потрясающие эпизоды, знакомые каждому, кто читал книжку.

Герои сделаны в точности по моделям любимого мультсериала, да и голоса их удачные: Матроскина озвучивает Антон Табаков, Шарика — Павел Деревянко , а роль почтальона воплотил Иван Охлобыстин . Даже трактор Тр-Тр Митя ровно такой же, как в малоизвестной четвертой части мультфильма "Весна в Простоквашино" (она вышла в период упадка отечественной анимации и отнюдь не так известна, как три предыдущие серии). Но вот сценарной цельности "Простоквашину" недостает. Главным злодеем, кстати, оказывается вовсе не Печкин, а равнодушная мама дяди Федора, у которой эмпатии — ноль. И отдавать "нашего мальчика" ей ну очень не хочется.

Почему "Буратино" не победил

Что касается "Буратино", то у этой картины — весьма сложная задача. Сам Алексей Толстой несколько раз переписывал сказку, сперва выпустив ее как большую повесть с аллегориями на оригинального "Пиноккио". Потом — как сокращенную детскую версию. И, наконец, — как пьесу-сценарий, где в финале Буратино и его друзья оказывались в "волшебной стране СССР" и начинали дружить с пионерами.

В этот раз создателям новой кинокартины надо было откровенно конкурировать с гениальной экранизацией Леонида Нечаева, которую все мы знаем, помним и любим. Можно ли превзойти Этуша-Карабаса, Басова-Дуремара или Быкова-Базилио? Нет, конечно!

Плюс компьютерный Буратино выглядит совсем не настоящим и уж слишком пластиковым.

Тем не менее тот факт, что три сказки в новогоднем прокате взволновали зрителей и критиков, уже говорит о том, что отечественный кинопроизводитель научился снимать большие семейные блокбастеры. И они исправно собирают залы и, конечно, приносят студиям финансовый доход. А значит, будут новые картины.