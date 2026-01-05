Рейтинг@Mail.ru
"Чебурашка 2" стал чемпионом российского проката по кассовым сборам
Культура
Культура
 
19:40 05.01.2026 (обновлено: 20:07 05.01.2026)
"Чебурашка 2" стал чемпионом российского проката по кассовым сборам
"Чебурашка 2" стал чемпионом российского проката по кассовым сборам
Кассовые сборы фильма — лидера российского проката "Чебурашка 2" превысили три миллиарда рублей за пять дней, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. РИА Новости, 05.01.2026
культура
Культура, Фонд кино, Дмитрий Дьяченко, Чебурашка, Россия, Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Любимова
"Чебурашка 2" стал чемпионом российского проката по кассовым сборам

Фильм "Чебурашка 2" за пять дней проката собрал более трех миллиардов рублей

Кадр из фильма "Чебурашка 2"
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Союзмультфильм (2025)
Кадр из фильма "Чебурашка 2"
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Кассовые сборы фильма — лидера российского проката "Чебурашка 2" превысили три миллиарда рублей за пять дней, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино.
«
"Общие сборы — 3 009 193 145 рублей", — говорится в сообщении.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Чемпион российского проката: за что полюбили "Чебурашку 2"
Вчера, 11:50

Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, а на третий — собрала уже второй миллиард. "Чебурашка 2" даже побил рекорд первой части, которая в 2023 году заработала три миллиарда рублей к девятому дню проката.

Ежедневно фильм посещает порядка миллиона человек: так, по данным ЕАИС, сиквел "Чебурашки" посмотрели более 5,6 миллиона зрителей.
Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по новогодней битве: так, кассовые сборы "Чебурашки 2" более чем на миллиард рублей превышают показатели фильма "Буратино", заработавшего к 5 января 1,2 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору так же нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров проката даже в сумме не смогли приблизиться к аудитории "Чебурашки 2" ("Буратино" привлек в кинотеатры 2,3 миллиона посетителей, а "Простоквашино" — 2,4 миллиона человек).
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
"Чебурашка 2" против "Буратино": победа с явным преимуществом
Вчера, 19:54
По данным портала kinobusiness.com, картина заняла третье место в международном чарте по кассовым сборам в кинотеатрах после зарубежных "Аватар: Пламя и пепел" и "Зверополис 2".
Министр культуры Ольга Любимова в декабре называла "Чебурашку 2" одной из ключевых премьер новогоднего проката. На премьере фильма режиссер Дьяченко призвал зрителей вспомнить о самом дорогом в жизни — семье и отношениях с детьми и родителями.
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Время крутых блокбастеров: что смотреть в кинотеатрах на зимних каникулах
1 января, 08:00
 
Культура
 
 
