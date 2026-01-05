"Чебурашка 2" стал чемпионом российского проката по кассовым сборам

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Кассовые сборы фильма — лидера российского проката "Чебурашка 2" превысили три миллиарда рублей за пять дней, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино.
"Общие сборы — 3 009 193 145 рублей", — говорится в сообщении.
Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, а на третий — собрала уже второй миллиард. "Чебурашка 2" даже побил рекорд первой части, которая в 2023 году заработала три миллиарда рублей к девятому дню проката.
Ежедневно фильм посещает порядка миллиона человек: так, по данным ЕАИС, сиквел "Чебурашки" посмотрели более 5,6 миллиона зрителей.
Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по новогодней битве: так, кассовые сборы "Чебурашки 2" более чем на миллиард рублей превышают показатели фильма "Буратино", заработавшего к 5 января 1,2 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору так же нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров проката даже в сумме не смогли приблизиться к аудитории "Чебурашки 2" ("Буратино" привлек в кинотеатры 2,3 миллиона посетителей, а "Простоквашино" — 2,4 миллиона человек).
По данным портала kinobusiness.com, картина заняла третье место в международном чарте по кассовым сборам в кинотеатрах после зарубежных "Аватар: Пламя и пепел" и "Зверополис 2".
Министр культуры Ольга Любимова в декабре называла "Чебурашку 2" одной из ключевых премьер новогоднего проката. На премьере фильма режиссер Дьяченко призвал зрителей вспомнить о самом дорогом в жизни — семье и отношениях с детьми и родителями.
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.