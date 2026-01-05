"Чебурашка 2" стал чемпионом российского проката по кассовым сборам

Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, а на третий — собрала уже второй миллиард. "Чебурашка 2" даже побил рекорд первой части, которая в 2023 году заработала три миллиарда рублей к девятому дню проката.

Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по новогодней битве: так, кассовые сборы "Чебурашки 2" более чем на миллиард рублей превышают показатели фильма "Буратино", заработавшего к 5 января 1,2 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору так же нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров проката даже в сумме не смогли приблизиться к аудитории "Чебурашки 2" ("Буратино" привлек в кинотеатры 2,3 миллиона посетителей, а "Простоквашино" — 2,4 миллиона человек).