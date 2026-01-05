"Чебурашка 2" занял третье место в международном чарте по кассовым сборам

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Фильм-лидер российского кинопроката "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко занял третье место в международном чарте по кассовым сборам в кинотеатрах, сообщил портал kinobusiness.com.
Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день проката.
Так, за премьерный уикенд кассовые сборы "Чебурашки 2" составили рекордные 2 361 700 000 рублей или 30,95 млн долларов.
"Это хватило для того, чтобы занять третье место в международном чарте", - говорится в сообщении на портале.
Триумфатор российских кинотеатров "Чебурашка 2" в мире стал третьим после фильма Джеймса Кэмерона "Аватар: Пламя и пепел" и мультфильма "Зверополис 2".
Министр культуры РФ Ольга Любимова в декабре называла "Чебурашку 2" одной из ключевых премьер новогоднего кинопроката. На премьере фильма режиссер Дмитрий Дьяченко призвал зрителей вспомнить о самом дорогом в жизни - семье и отношениях с детьми и родителями.
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей.