"Чебурашка 2" стал лидером российского проката по кассовым сборам
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:03 05.01.2026 (обновлено: 12:19 05.01.2026)
"Чебурашка 2" стал лидером российского проката по кассовым сборам
"Чебурашка 2" стал лидером российского проката по кассовым сборам - РИА Новости, 05.01.2026
"Чебурашка 2" стал лидером российского проката по кассовым сборам
Число зрителей фильма "Чебурашка 2", ставшего лидером российского проката по кассовым сборам, превысило пять миллионов человек, свидетельствуют данные ЕАИС... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T12:03:00+03:00
2026-01-05T12:19:00+03:00
культура
россия
дмитрий дьяченко
чебурашка
ольга любимова
фонд кино
снг
сергей гармаш
россия
россия, дмитрий дьяченко, чебурашка, ольга любимова, фонд кино, снг, сергей гармаш, елена яковлева
Культура, Россия, Дмитрий Дьяченко, Чебурашка, Ольга Любимова, Фонд кино, СНГ, Сергей Гармаш, Елена Яковлева
"Чебурашка 2" стал лидером российского проката по кассовым сборам

Фильм "Чебурашка 2" посмотрели более 5 млн зрителей на пятый день проката

Кадр из фильма "Чебурашка 2"
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Союзмультфильм (2025)
Кадр из фильма "Чебурашка 2"
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Число зрителей фильма "Чебурашка 2", ставшего лидером российского проката по кассовым сборам, превысило пять миллионов человек, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино.
"Зрители: 5 065 265", — говорится в сообщении.

Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Чемпион российского проката: за что полюбили "Чебурашку 2"
Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в миллиард рублей сборов картина преодолела на второй день показов.

Ежедневно фильм посещает порядка миллиона человек, а кассовые сборы превышают 500 миллионов рублей в сутки. Так, по данным ЕАИС, к пятому дню проката сиквел обогнал первую часть по показателям за аналогичный период: в 2023 году картина заработала два миллиарда рублей на пятый день проката, а кассовые сборы фильма "Чебурашка 2" по состоянию на 5 января достигли 2,7 миллиарда.
Министр культуры Ольга Любимова в декабре называла "Чебурашку 2" одной из ключевых премьер новогоднего проката. На премьере фильма режиссер Дьяченко призвал зрителей вспомнить о самом дорогом в жизни — семье и отношениях с детьми и родителями.
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Время крутых блокбастеров: что смотреть в кинотеатрах на зимних каникулах
Культура
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
