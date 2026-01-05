"Чебурашка 2" стал лидером российского проката по кассовым сборам

Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в миллиард рублей сборов картина преодолела на второй день показов.

Ежедневно фильм посещает порядка миллиона человек, а кассовые сборы превышают 500 миллионов рублей в сутки. Так, по данным ЕАИС, к пятому дню проката сиквел обогнал первую часть по показателям за аналогичный период: в 2023 году картина заработала два миллиарда рублей на пятый день проката, а кассовые сборы фильма "Чебурашка 2" по состоянию на 5 января достигли 2,7 миллиарда.