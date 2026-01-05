Чемпион российского проката: за что полюбили "Чебурашку 2"

Фильм "Чебурашка 2" — продолжение самого кассового семейного проекта в истории российского кино. После грандиозного успеха первой части создатели вернули на экраны полюбившихся героев и расширили историю Чебурашки. О сюжете, новых рекордах, актерах и отзывах зрителей — в материале РИА Новости.

О чем фильм "Чебурашка 2": сюжет без спойлеров

Действие фильма режиссера Дмитрия Дьяченко разворачивается спустя год после финала первой части. Гена и Чебурашка продолжают жить вместе в своем доме, наслаждаясь спокойной и размеренной жизнью. Однако Чебурашка заметно повзрослел: он проявляет характер, часто хулиганит и все чаще задумывается о своих поступках и чувствах окружающих.

Мир героев нарушает череда событий. Во время пышного празднования дня рождения Сони, которое проходит на природе, все идет не по плану, и Чебурашка вместе с именинницей и Гришей оказывается втянут в новые приключения. Испугавшись последствий, дети сбегают в горы, где их ждет неожиданная встреча, способная изменить дальнейший ход истории.

Параллельно Гена и Чебурашка узнают тревожную новость: на месте их дома планируется строительство крупного парка развлечений. Чтобы сохранить привычный уклад жизни, героям предстоит объединиться с друзьями и противостоять обстоятельствам.

Во второй части зрителям также раскрывают предысторию Чебурашки и новые детали из прошлого Гены и его жены Любы. Затрагиваются темы взросления, ответственности, семейных ценностей и взаимопонимания между близкими.

Актерский состав

Во второй части к своим ролям вернулись ключевые актеры, знакомые зрителям по первому фильму.

Сергей Гармаш — Гена, садовник, ставший для Чебурашки наставником и почти отцом;

Елена Яковлева — Римма Анатольевна, влиятельная и непростая героиня, чья линия во второй части получает развитие;

Федор Добронравов — один из ярких второстепенных персонажей, добавляющий истории юмора и теплоты;

Полина Максимова — Люба, жена Гены, образ которой раскрывается глубже через воспоминания и новые сюжетные детали.

Возвращение основного актерского состава позволило сохранить преемственность и атмосферу первой части.

В "Чебурашке 2" также появились новые герои, которые расширяют сюжет киноленты.

Софья Зайка — Галя, продавщица мороженого и напитков;

Оливье Сиу — повар;

Артем Быстров — Гена в молодости.

Отзывы и оценки зрителей

Зрители и профессиональные критики тепло встретили продолжение "Чебурашки". Отмечается, что создатели бережно сохранили дух первой части и ее искренний семейный настрой.

Среди главных достоинств зрители чаще всего выделяют:

убедительную актерскую игру и слаженный ансамбль;

теплую, уютную атмосферу семейного кино;

эмоциональную глубину и понятный психологический посыл;

мягкий юмор, рассчитанный на зрителей разного возраста.

Критики отмечают, что "Чебурашка 2" получился более сложным и многослойным фильмом по сравнению с первой частью. История выходит за рамки простого умиления и делает акцент на теме взросления и конфликте поколений.

Чебурашка предстает как подросток, который не всегда понимает последствия своих поступков, тогда как линия Гены раскрывается через трудности в общении и выражении чувств. Этот конфликт становится центральным и задает эмоциональный тон всей истории.

Кассовые сборы "Чебурашки 2"

Фильм "Чебурашка 2" стал лидером в новогоднем кинопрокате. Кассовые сборы ленты превысили 2,5 миллиарда рублей уже на четвертый день кинопроката, его посмотрели более 4,6 миллиона зрителей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела уже на второй день проката.

Высокие показатели подтверждают устойчивый интерес зрителей к франшизе и востребованность семейного кино. Успех второй части закрепил позиции "Чебурашки" как одного из главных коммерческих проектов российского кинопроката и стал дополнительным аргументом в пользу дальнейшего развития серии.

Министр культуры России Ольга Любимова в декабре называла "Чебурашку 2" одной из ключевых премьер новогоднего кинопроката.

Напомним, что первая часть "Чебурашки" за две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.

Анонс фильма "Чебурашка 3"

Продолжение истории официально подтвердили. В фильме "Чебурашка 3" зрители познакомятся с новыми героями, а также узнают, как сложится судьба уже знакомых персонажей — бизнесвумен Риммы, ее помощника, дочери Гены Тани, ее мужа и других участников истории.