Суд в Амстердаме проведет слушание по делу производителя чипов Nexperia

ГААГА, 5 янв - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама проведет 14 января слушание по вопросу о том, следует ли начинать расследование предполагаемых нарушений в управлении компанией-производителя чипов Nexperia, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Йетта Бурлесон.

Генеральный директор нидерландской компании-производителя чипов Nexperia, принадлежащей китайскому концерну Wingtech, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности в октябре в связи с решением Апелляционного суда Амстердама . Компания обжаловала это решение.

"Слушание по делу компании Nexperia состоится 14 января", - сказал Бурлесон.

В ходе заседания будет рассмотрен вопрос о том, следует ли начинать расследование предполагаемых нарушений в управлении компанией.

В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, задействовав закон о доступности товаров из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе . Как сообщал кабмин, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании.

Согласно указу правительства, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы. После введения контроля со стороны правительства Нидерландов генеральный директор Nexperia был отстранен от своей должности.

На этом фоне ранее китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах.