На руку России: в Британии назвали необычный итог атаки на Венесуэлу

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Атака США на Венесуэлу серьезно ослабила аргументы западных стран против СВО на Украине и, вероятно, лишь приблизила наступление многополярного мира, пишет британская газета Telegraph.
"Западные моральные аргументы против спецоперации <…>, безусловно, будет сложнее поддерживать, и они, вероятно, не найдут отклика в так называемых странах "Глобального Юга"" — говорится в материале.
Как считает издание, недовольство действиями президента США Дональда Трампа в странах Южной Америки и гнев в развивающихся странах мира могут сыграть на руку России.
"Многополярная эпоха, о которой они (Россия и Китай. — Прим. ред.) давно мечтали, возможно, наконец наступит" — подытоживает автор.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Как стало известно позднее, Мадуро предстанет перед судом в понедельник. По официальным документам ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Внешнеполитическое ведомство КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.