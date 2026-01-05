Рейтинг@Mail.ru
На руку России: в Британии назвали необычный итог атаки на Венесуэлу
01:41 05.01.2026 (обновлено: 06:08 05.01.2026)
На руку России: в Британии назвали необычный итог атаки на Венесуэлу
На руку России: в Британии назвали необычный итог атаки на Венесуэлу - РИА Новости, 05.01.2026
На руку России: в Британии назвали необычный итог атаки на Венесуэлу
Атака США на Венесуэлу серьезно ослабила аргументы западных стран против СВО на Украине и, вероятно, лишь приблизила наступление многополярного мира, пишет... РИА Новости, 05.01.2026
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
На руку России: в Британии назвали необычный итог атаки на Венесуэлу

Telegraph: атака США на Венесуэлу ослабила аргументы Запада против СВО

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Атака США на Венесуэлу серьезно ослабила аргументы западных стран против СВО на Украине и, вероятно, лишь приблизила наступление многополярного мира, пишет британская газета Telegraph.
"Западные моральные аргументы против спецоперации <…>, безусловно, будет сложнее поддерживать, и они, вероятно, не найдут отклика в так называемых странах "Глобального Юга"" — говорится в материале.
Логотип Shell - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
СМИ: Shell может активизировать проекты в Венесуэле после операции США
01:38
Как считает издание, недовольство действиями президента США Дональда Трампа в странах Южной Америки и гнев в развивающихся странах мира могут сыграть на руку России.
"Многополярная эпоха, о которой они (Россия и Китай. — Прим. ред.) давно мечтали, возможно, наконец наступит" — подытоживает автор.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Как стало известно позднее, Мадуро предстанет перед судом в понедельник. По официальным документам ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Премьер Италии и лидер оппозиции Венесуэлы обсудили будущее страны
Вчера, 22:55
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
Внешнеполитическое ведомство КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Каллас призвала США уважать волю народа Венесуэлы
Вчера, 22:38
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
