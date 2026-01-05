Рейтинг@Mail.ru
Американский дипломат назвал операцию США в Венесуэле тревожным прецедентом - РИА Новости, 05.01.2026
11:53 05.01.2026
Американский дипломат назвал операцию США в Венесуэле тревожным прецедентом
в мире
сша
венесуэла
азербайджан
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066178203_0:99:797:547_1920x0_80_0_0_26337e53250837a13524b8a3f15798cd.jpg
https://ria.ru/20260105/stubb-2066438487.html
сша
венесуэла
азербайджан
Американский дипломат назвал операцию США в Венесуэле тревожным прецедентом

Брайза: операция США против Венесуэлы является тревожным прецедентом

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERSВертолеты пролетают мимо столбов дыма в Каракасе, Венесуэла. 3 января 2026
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Вертолеты пролетают мимо столбов дыма в Каракасе, Венесуэла. 3 января 2026. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Военная операция США против Венесуэлы является весьма тревожным прецедентом, заявил РИА Новости бывший посол США в Азербайджане, американский дипломат Мэтью Брайза.
"В смысле похищения иностранного лидера, даже если это делается для обеспечения соблюдения законов США, это очень тревожный прецедент. Что касается нефти и восстановления Венесуэлы (как демократичной страны – ред.), я полагаю, что это не самое важное в этой истории", - сказал Брайза.
Он также подчеркнул, что у Соединенных Штатов была "ужасная история" в Афганистане и Ираке, когда они свергали режимы и лидеров, а затем брали ответственность за восстановление этих стран. "Это были неудачные попытки Соединенных Штатов. (Президент США Дональд) Трамп ранее говорил, что США больше не собираются этого делать. Но он уже сейчас взял на себя ответственность за восстановление Венесуэлы... Соединенные Штаты застрянут в этой задаче на годы, на десятилетия", - сказал американский дипломат.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Вашингтона. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
В миреСШАВенесуэлаАзербайджанНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
