В Орловской области за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА
В Орловской области за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 05.01.2026
В Орловской области за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА
Четыре БПЛА уничтожены на территории Орловской области за ночь, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T10:00:00+03:00
2026-01-05T10:00:00+03:00
2026-01-05T10:00:00+03:00
происшествия
орловская область
андрей клычков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
орловская область
Новости
ru-RU
Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орловской области за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА
