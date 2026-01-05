СМИ: восстановление добычи нефти в Венесуэле займет 10 лет

Граффити с изображением нефтяных насосов и скважин в Каракасе. Архивное фото

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Восстановление инфраструктуры для восстановления добычи нефти до пиковых показателей 1970-х годов потребует от американских компаний более 100 миллиардов долларов и займет около 10 лет, Восстановление инфраструктуры для восстановления добычи нефти до пиковых показателей 1970-х годов потребует от американских компаний более 100 миллиардов долларов и займет около 10 лет, передает агентство Блумберг со ссылкой на слова директора по энергетической политике Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при Университете Райса Франсиско Мональди.

"Восстановление инфраструктуры до уровня, достаточного для возвращения добычи нефти в Венесуэле к пиковым показателям 1970-х годов, потребует от таких компаний, как Chevron Corp., Exxon Mobil Corp. и ConocoPhillips , инвестиций в размере около 10 миллиардов долларов в год в течение следующего десятилетия, заявил Франсиско Мональди", - говорится в сообщении.

Агентство отметило, что в настоящее время в Венесуэле добывают около 1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с почти 4 миллионами баррелей в 1974 году.

"Для более быстрого восстановления потребуются еще большие инвестиции", - сказал эксперт.