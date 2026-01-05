СМИ: восстановление добычи нефти в Венесуэле займет 10 лет

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Восстановление инфраструктуры для восстановления добычи нефти до пиковых показателей 1970-х годов потребует от американских компаний более 100 миллиардов долларов и займет около 10 лет, передает агентство Блумберг со ссылкой на слова директора по энергетической политике Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при Университете Райса Франсиско Мональди.
"Восстановление инфраструктуры до уровня, достаточного для возвращения добычи нефти в Венесуэле к пиковым показателям 1970-х годов, потребует от таких компаний, как Chevron Corp., Exxon Mobil Corp. и ConocoPhillips, инвестиций в размере около 10 миллиардов долларов в год в течение следующего десятилетия, заявил Франсиско Мональди", - говорится в сообщении.
Агентство отметило, что в настоящее время в Венесуэле добывают около 1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с почти 4 миллионами баррелей в 1974 году.
"Для более быстрого восстановления потребуются еще большие инвестиции", - сказал эксперт.
Президент США Дональд Трамп заявил 3 января, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы подразделения Delta Force.
Затем, в понедельник, Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.
