СМИ: восстановление добычи нефти в Венесуэле займет 10 лет - РИА Новости, 05.01.2026
12:12 05.01.2026
СМИ: восстановление добычи нефти в Венесуэле займет 10 лет
СМИ: восстановление добычи нефти в Венесуэле займет 10 лет
в мире
венесуэла
латинская америка
сша
дональд трамп
николас мадуро
силия флорес
conocophillips
венесуэла
латинская америка
сша
Новости
в мире, венесуэла, латинская америка, сша, дональд трамп, николас мадуро, силия флорес, conocophillips, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Латинская Америка, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Силия Флорес, ConocoPhillips, Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных насосов и скважин в Каракасе
© AP Photo / Matias Delacroix
Граффити с изображением нефтяных насосов и скважин в Каракасе. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Восстановление инфраструктуры для восстановления добычи нефти до пиковых показателей 1970-х годов потребует от американских компаний более 100 миллиардов долларов и займет около 10 лет, передает агентство Блумберг со ссылкой на слова директора по энергетической политике Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при Университете Райса Франсиско Мональди.
"Восстановление инфраструктуры до уровня, достаточного для возвращения добычи нефти в Венесуэле к пиковым показателям 1970-х годов, потребует от таких компаний, как Chevron Corp., Exxon Mobil Corp. и ConocoPhillips, инвестиций в размере около 10 миллиардов долларов в год в течение следующего десятилетия, заявил Франсиско Мональди", - говорится в сообщении.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
3 января, 19:21
Агентство отметило, что в настоящее время в Венесуэле добывают около 1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с почти 4 миллионами баррелей в 1974 году.
"Для более быстрого восстановления потребуются еще большие инвестиции", - сказал эксперт.
Президент США Дональд Трамп заявил 3 января, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы подразделения Delta Force.
Затем, в понедельник, Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
США не нужна нефть Венесуэлы, утверждает Рубио
Вчера, 19:26
 
