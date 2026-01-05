Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД ФРГ призвал расширить полномочия полиции после блэкаута в Берлине - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/blekaut-2066544528.html
Глава МВД ФРГ призвал расширить полномочия полиции после блэкаута в Берлине
Глава МВД ФРГ призвал расширить полномочия полиции после блэкаута в Берлине - РИА Новости, 05.01.2026
Глава МВД ФРГ призвал расширить полномочия полиции после блэкаута в Берлине
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт выступил за существенное расширение полномочий силовых структур при проведении расследований в интернете... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T23:51:00+03:00
2026-01-05T23:51:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
александр добриндт
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149912/38/1499123819_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_569619b3bf028b0875ffc09c4f56adff.jpg
https://ria.ru/20260105/kabel-2066544043.html
https://ria.ru/20260105/pozhar-2066517824.html
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149912/38/1499123819_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_ada348b41392e162e6ffd461ac70a3df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, берлин (город), александр добриндт, bild
В мире, Германия, Берлин (город), Александр Добриндт, Bild
Глава МВД ФРГ призвал расширить полномочия полиции после блэкаута в Берлине

Bild: Добриндт призвал расширить полномочия силовиков после блэкаута в Берлине

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр внутренних дел Германии Александр Добриндт
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт выступил за существенное расширение полномочий силовых структур при проведении расследований в интернете после поджога кабельного моста на юге-западе Берлина, который привел к блэкауту в германской столице, пишет газета Bild со ссылкой на интервью главы МВД.
В субботу около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично без отопления из-за пожара на кабельном мосту, сообщал оператор Stromnetz Berlin. По состоянию на утро понедельника без света продолжали оставаться 30 тысяч домохозяйств. Ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan.
Города мира. Берлин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Германии назвали терактом поджог кабельного моста, приведший к блэкауту
Вчера, 23:45
"В связи с блэкаутом министр внутренних дел (Добриндт - ред.) требует принятия обширного пакета мер безопасности. Добриндт подчеркнул, что подобные атаки подчеркивают необходимость значительного расширения полномочий органов при проведении расследований в цифровом пространстве", - говорится в материале.
Добриндт предлагает, в частности, пересмотреть действующие нормы, касающиеся хранения IP-адресов, а также расширить полномочия федеральных органов безопасности в сфере "использования источников TKÜ (телекоммуникационного надзора), биометрического сопоставления в интернете и анализа данных с помощью искусственного интеллекта для раннего выявления опасных лиц", отмечает издание.
По словам министра, также ведомство по охране конституции намерено значительно усилить наблюдение за представителями "левоэкстремистскимих кругов" и радикальными экоактивистами.
Ранее Добриндт назвал актом "левого терроризма" поджог кабельного моста рядом с электростанцией, из-за которого в столице Германии без света остались около 50 тысяч домохозяйств.
Управление сената по внутренним делам и спорту ранее сообщило, что власти города объявили чрезвычайную ситуацию в связи с отключением энергоснабжения в ряде районов на юго-западе столицы.
Полицейский на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
После пожара в швейцарском баре 83 человека все еще находятся в больницах
Вчера, 19:47
 
В миреГерманияБерлин (город)Александр ДобриндтBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала