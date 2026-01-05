Глава МВД ФРГ призвал расширить полномочия полиции после блэкаута в Берлине

БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт выступил за существенное расширение полномочий силовых структур при проведении расследований в интернете после поджога кабельного моста на юге-западе Берлина, который привел к блэкауту в германской столице, пишет газета Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт выступил за существенное расширение полномочий силовых структур при проведении расследований в интернете после поджога кабельного моста на юге-западе Берлина, который привел к блэкауту в германской столице, пишет газета Bild со ссылкой на интервью главы МВД.

В субботу около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично без отопления из-за пожара на кабельном мосту, сообщал оператор Stromnetz Berlin. По состоянию на утро понедельника без света продолжали оставаться 30 тысяч домохозяйств. Ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan.

"В связи с блэкаутом министр внутренних дел ( Добриндт - ред.) требует принятия обширного пакета мер безопасности. Добриндт подчеркнул, что подобные атаки подчеркивают необходимость значительного расширения полномочий органов при проведении расследований в цифровом пространстве", - говорится в материале.

Добриндт предлагает, в частности, пересмотреть действующие нормы, касающиеся хранения IP-адресов, а также расширить полномочия федеральных органов безопасности в сфере "использования источников TKÜ (телекоммуникационного надзора), биометрического сопоставления в интернете и анализа данных с помощью искусственного интеллекта для раннего выявления опасных лиц", отмечает издание.

По словам министра, также ведомство по охране конституции намерено значительно усилить наблюдение за представителями "левоэкстремистскимих кругов" и радикальными экоактивистами.

Ранее Добриндт назвал актом "левого терроризма" поджог кабельного моста рядом с электростанцией, из-за которого в столице Германии без света остались около 50 тысяч домохозяйств.