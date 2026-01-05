Опрос показал, как французы относятся к ситуации в стране

ПАРИЖ, 5 янв – РИА Новости. Более 60% жителей Франции выбрали слово "беспокойство" для описания своего отношения к нынешней ситуации в стране, сообщил в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на исследование компании Elabe.
Во Франции 2025 год был омрачен беспрецедентным за последние десятилетия политическим кризисом. Также в минувшем году в стране был отмечен рост преступности, связанный с наркоторговлей.
"Беспокойство" - главное слово французов… Среди слов, выбранных для описания своего настроя, более 60% опрошенных указали беспокойство, и это независимо от политических взглядов", - говорится в материале.
Помимо этого, респонденты выразили раздражение, гнев и усталость в связи с тем, что происходит в стране, сообщает BFMTV.
Французы считают, что власти должны, прежде всего, улучшить покупательную способность населения (44%), усилить борьбу с проблемами безопасности и наркоторговлей (39%), добиться снижения госдолга (38%), а также улучшить систему здравоохранения (36%). Кроме того, 35% граждан выразили обеспокоенность из-за политической нестабильности, а 33% - из-за роста иммиграции.
В общей сложности 46% жителей Франции считают, что 2026 год будет хуже, чем ушедший. На этом фоне более половины опрошенных (52%) выразили мнение, что страна "нуждается в изменениях" ещё до президентских выборов 2027 года.
Исследование проводилось онлайн 2-3 января среди 1 тысячи совершеннолетних французов. Данные о погрешности не приводятся.
