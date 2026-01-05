Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как французы относятся к ситуации в стране - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/bfmtv-2066448126.html
Опрос показал, как французы относятся к ситуации в стране
Опрос показал, как французы относятся к ситуации в стране - РИА Новости, 05.01.2026
Опрос показал, как французы относятся к ситуации в стране
Более 60% жителей Франции выбрали слово "беспокойство" для описания своего отношения к нынешней ситуации в стране, сообщил в понедельник телеканал BFMTV со... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T11:07:00+03:00
2026-01-05T11:07:00+03:00
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
https://ria.ru/20251230/frantsiya-2065763053.html
https://ria.ru/20251127/frantsiya-2057881463.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция
В мире, Франция
Опрос показал, как французы относятся к ситуации в стране

BFMTV: 60% французов обеспокоены ситуацией в стране

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 5 янв – РИА Новости. Более 60% жителей Франции выбрали слово "беспокойство" для описания своего отношения к нынешней ситуации в стране, сообщил в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на исследование компании Elabe.
Во Франции 2025 год был омрачен беспрецедентным за последние десятилетия политическим кризисом. Также в минувшем году в стране был отмечен рост преступности, связанный с наркоторговлей.
Флаги Франции - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Опрос показал отношение французов к 2025 году для своей страны
30 декабря 2025, 19:42
"Беспокойство" - главное слово французов… Среди слов, выбранных для описания своего настроя, более 60% опрошенных указали беспокойство, и это независимо от политических взглядов", - говорится в материале.
Помимо этого, респонденты выразили раздражение, гнев и усталость в связи с тем, что происходит в стране, сообщает BFMTV.
Французы считают, что власти должны, прежде всего, улучшить покупательную способность населения (44%), усилить борьбу с проблемами безопасности и наркоторговлей (39%), добиться снижения госдолга (38%), а также улучшить систему здравоохранения (36%). Кроме того, 35% граждан выразили обеспокоенность из-за политической нестабильности, а 33% - из-за роста иммиграции.
В общей сложности 46% жителей Франции считают, что 2026 год будет хуже, чем ушедший. На этом фоне более половины опрошенных (52%) выразили мнение, что страна "нуждается в изменениях" ещё до президентских выборов 2027 года.
Исследование проводилось онлайн 2-3 января среди 1 тысячи совершеннолетних французов. Данные о погрешности не приводятся.
Глава генштаба французских ВС Фабьен Мандон - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Опрос показал, как французы относятся к заявлениям Мандона в адрес России
27 ноября 2025, 04:11
 
В миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала