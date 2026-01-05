https://ria.ru/20260105/bespilotniki-2066431842.html
ПВО за ночь уничтожила три украинских беспилотника
ПВО за ночь уничтожила три украинских беспилотника - РИА Новости, 05.01.2026
ПВО за ночь уничтожила три украинских беспилотника
Российские силы ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Московским регионом и Рязанской областью, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T07:24:00+03:00
2026-01-05T07:24:00+03:00
2026-01-05T07:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
рязанская область
безопасность
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391611_0:54:2903:1687_1920x0_80_0_0_6f5ad05b8ce599856531cfa0bfa2d023.jpg
https://ria.ru/20260105/bespilotniki-2066431301.html
россия
рязанская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391611_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_404f94df46b7502553a4c438576d4743.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рязанская область, безопасность, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рязанская область, Безопасность, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за ночь уничтожила три украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили три БПЛА ВСУ над двумя регионами