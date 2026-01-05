Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 05.01.2026 (обновлено: 07:28 05.01.2026)
ПВО за ночь уничтожила три украинских беспилотника
ПВО за ночь уничтожила три украинских беспилотника
Российские силы ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Московским регионом и Рязанской областью, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 05.01.2026
ПВО за ночь уничтожила три украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь уничтожили три БПЛА ВСУ над двумя регионами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские силы ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Московским регионом и Рязанской областью, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
"В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 4.01 до 7.00 мск 5.01 дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, и один БПЛА уничтожен над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
ЗРК Панцирь - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРязанская областьБезопасностьМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
