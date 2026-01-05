https://ria.ru/20260105/bespilotniki-2066411800.html
ПВО за неделю сбила более полутора тысяч БПЛА ВСУ над Россией
ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 1548 украинских беспилотников над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2026
