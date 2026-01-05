В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали мужчина и девочка

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Белгородской области при украинском ударе пострадали ребенок и мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В Волоконовском округе в поселке Пятницкое в результате атаки FPV-дрона ранена шестилетняя девочка. <...> В Валуйском округе в селе Орехово от удара дрона по объекту инфраструктуры ранен мужчина, проезжавший мимо в момент атаки", — написал он на платформе MAX.
Девочку с осколочным ранением грудной клетки госпитализировали. На месте удара в частном доме выбило стекла в окнах, посекло фасад, повредило ворота и припаркованную машину.
Мужчину со слепыми осколочными ранениями ног также госпитализировали в Валуйскую ЦРБ. Повреждены автомобиль и линия электропередачи, в части села Орехово временно пропало электроснабжение.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18