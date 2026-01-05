Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали мужчина и девочка - РИА Новости, 05.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 05.01.2026 (обновлено: 17:53 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/belgorod-2066498651.html
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали мужчина и девочка
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали мужчина и девочка - РИА Новости, 05.01.2026
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали мужчина и девочка
В Белгородской области при украинском ударе пострадали ребенок и мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T17:20:00+03:00
2026-01-05T17:53:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154840/97/1548409739_0:82:3037:1790_1920x0_80_0_0_c16246af771490ba4b71b2f2372a4c6e.jpg
https://ria.ru/20260105/vsu-2066452526.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали мужчина и девочка

В Белгородской области при атаке дронов пострадали мужчина и шестилетняя девочка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Белгородской области при украинском ударе пострадали ребенок и мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В Волоконовском округе в поселке Пятницкое в результате атаки FPV-дрона ранена шестилетняя девочка. <...> В Валуйском округе в селе Орехово от удара дрона по объекту инфраструктуры ранен мужчина, проезжавший мимо в момент атаки", — написал он на платформе MAX.
Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 175 БПЛА за сутки
Вчера, 11:59
Девочку с осколочным ранением грудной клетки госпитализировали. На месте удара в частном доме выбило стекла в окнах, посекло фасад, повредило ворота и припаркованную машину.
Мужчину со слепыми осколочными ранениями ног также госпитализировали в Валуйскую ЦРБ. Повреждены автомобиль и линия электропередачи, в части села Орехово временно пропало электроснабжение.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
