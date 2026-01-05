В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали мужчина и девочка

«

"В Волоконовском округе в поселке Пятницкое в результате атаки FPV-дрона ранена шестилетняя девочка. <...> В Валуйском округе в селе Орехово от удара дрона по объекту инфраструктуры ранен мужчина, проезжавший мимо в момент атаки", — написал он на платформе MAX.