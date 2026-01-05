В Белгородской области два человека пострадали из-за атак дронов ВСУ

Губернатор добавил, что у первого пострадавшего при поступлении в больницу произошла остановка сердца, однако благодаря усилиям медиков сердцебиение было восстановлено. Врачи продолжают бороться за жизнь мужчины в отделении реанимации. Состояние второго пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.