Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два человека пострадали из-за атак дронов ВСУ - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/belgorod-2066466423.html
В Белгородской области два человека пострадали из-за атак дронов ВСУ
В Белгородской области два человека пострадали из-за атак дронов ВСУ - РИА Новости, 05.01.2026
В Белгородской области два человека пострадали из-за атак дронов ВСУ
Два мирных жителя ранены из-за атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T13:58:00+03:00
2026-01-05T13:58:00+03:00
происшествия
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20260105/belgorod-2066436913.html
белгородская область
грайворон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два человека пострадали из-за атак дронов ВСУ

Гладков: в Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Два мирных жителя ранены из-за атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Два мирных жителя ранены в результате атак дронов ВСУ. В городе Грайворон дрон атаковал грузовой автомобиль, припаркованный возле объекта торговли. Ранен водитель. Бойцы самообороны доставили мужчину в крайне тяжёлом состоянии в Грайворонскую ЦРБ... В селе Белянка Шебекинского округа дрон ударил по грузовому автомобилю. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, а также множественные осколочные ранения спины, ноги и лица. Бригада скорой в сопровождении бойцов подразделения "БАРС-Белгород" вывезли раненого мужчину и транспортируют в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем канале на платформе Max.
Губернатор добавил, что у первого пострадавшего при поступлении в больницу произошла остановка сердца, однако благодаря усилиям медиков сердцебиение было восстановлено. Врачи продолжают бороться за жизнь мужчины в отделении реанимации. Состояние второго пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина
Вчера, 08:54
 
ПроисшествияБелгородская областьГрайворонВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала