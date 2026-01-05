В Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина

ВСУ ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.