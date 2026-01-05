Рейтинг@Mail.ru
Бельгийские пекарни спрятали в пирогах золотые слитки, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 05.01.2026 (обновлено: 16:55 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/belgiya-2066492583.html
Бельгийские пекарни спрятали в пирогах золотые слитки, пишут СМИ
Бельгийские пекарни спрятали в пирогах золотые слитки, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2026
Бельгийские пекарни спрятали в пирогах золотые слитки, пишут СМИ
Несколько бельгийских пекарен спрятали золотые слитки весом до 10 граммов в праздничных пирогах "галет де руа", которые продаются клиентам, сообщает газета... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T16:43:00+03:00
2026-01-05T16:55:00+03:00
в мире
бельгия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601867268_0:53:3536:2042_1920x0_80_0_0_fe43eef738f2cc34463afa854b5a9a80.jpg
https://ria.ru/20251106/klad-2053191167.html
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601867268_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_a88cb1a6c2d2a2c1ad0f3fb1e2aac823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия
В мире, Бельгия
Бельгийские пекарни спрятали в пирогах золотые слитки, пишут СМИ

Soir: бельгийские пекари спрятали золотые слитки в праздничных пирогах

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков
Производство золотых слитков - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Производство золотых слитков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Несколько бельгийских пекарен спрятали золотые слитки весом до 10 граммов в праздничных пирогах "галет де руа", которые продаются клиентам, сообщает газета Soir.
По данным журналистов, брюссельская пекарня Succulente спрятала в некоторых галетах небольшие золотые слитки весом один и два грамма, тогда как в Валлонии пекарня Blé d"Or поместила слитки массой до 10 граммов.
По данным рынка, стоимость одного грамма золота в настоящее время составляет около 10 350 рублей.
Золото - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Француз нашел клад при строительстве бассейна в своем саду
6 ноября 2025, 14:30
 
В миреБельгия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала