СМИ: Байден ушел в отставку с крупнейшей пенсией среди всех президентов США
05:05 05.01.2026
СМИ: Байден ушел в отставку с крупнейшей пенсией среди всех президентов США
СМИ: Байден ушел в отставку с крупнейшей пенсией среди всех президентов США
Экс-президент США Джо Байден ушел в отставку с крупнейшей пенсией среди всех бывших американских лидеров, сообщает газета New York Post со ссылкой на...
2026-01-05T05:05:00+03:00
2026-01-05T05:05:00+03:00
в мире
сша
джо байден
в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
СМИ: Байден ушел в отставку с крупнейшей пенсией среди всех президентов США

NYP: Байден ушел в отставку с крупнейшей пенсией среди всех президентов США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден ушел в отставку с крупнейшей пенсией среди всех бывших американских лидеров, сообщает газета New York Post со ссылкой на вице-президента организации National Taxpayer Union Foundation Демиана Брэди.
"Долгая карьера в политике позволила экс-президенту Джо Байдену уйти в отставку с крупнейшей финансируемой налогоплательщиками пенсией среди всех бывших президентов в истории США – 417 тысяч долларов, это больше, чем была его президентская зарплата", - пишет издание.
Рождественское фото семейства Байденов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Байден "спрятался" на семейном фото в Рождество
26 декабря 2025, 03:08
Газета поясняет, что такую большую выплату 83-летний Байден будет получать благодаря долгой карьере в политике: только в сенате и в качестве вице-президента он проработал суммарно 44 года.
В то же время Брэди назвал такую ситуацию уникальной, поскольку Байден на пенсии будет получать больше, чем действующий президент, что поднимает вопрос о необходимости реформ на этом направлении.
Эксперт отметил, что Байден воспользовался своего рода лазейкой, так как будет получать средства сразу из нескольких пенсионных фондов в силу того, что был в разное время сенатором, вице-президентом и президентом.
Экс-президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Сын Байдена назвал Украину змеиным логовом
25 декабря 2025, 12:31
 
