СМИ: Байден ушел в отставку с крупнейшей пенсией среди всех президентов США
в мире
сша
джо байден
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Экс-президент США Джо Байден ушел в отставку с крупнейшей пенсией среди всех бывших американских лидеров, сообщает газета New York Post
со ссылкой на вице-президента организации National Taxpayer Union Foundation Демиана Брэди.
"Долгая карьера в политике позволила экс-президенту Джо Байдену
уйти в отставку с крупнейшей финансируемой налогоплательщиками пенсией среди всех бывших президентов в истории США
– 417 тысяч долларов, это больше, чем была его президентская зарплата", - пишет издание.
Газета поясняет, что такую большую выплату 83-летний Байден будет получать благодаря долгой карьере в политике: только в сенате и в качестве вице-президента он проработал суммарно 44 года.
В то же время Брэди назвал такую ситуацию уникальной, поскольку Байден на пенсии будет получать больше, чем действующий президент, что поднимает вопрос о необходимости реформ на этом направлении.
Эксперт отметил, что Байден воспользовался своего рода лазейкой, так как будет получать средства сразу из нескольких пенсионных фондов в силу того, что был в разное время сенатором, вице-президентом и президентом.