Умерла легендарная балерина
Умерла легендарная балерина
Ленинградская балерина Эмма Минченок умерла на 94-м году жизни, сообщила в Telegram-канале балетный критик Ольга Федорченко.
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Ленинградская балерина Эмма Минченок умерла на 94-м году жизни, сообщила в Telegram-канале
балетный критик Ольга Федорченко.
"На 94-м году жизни скончалась ленинградская балерина Эмма Владимировна Минченок. Нежная, тонкая, трепетная, поэтичная, негромкая, но которую увидев, не забудешь", — написала она в воскресенье.
Федорченко выразила соболезнования мужу Минченок Андрею Брегвадзе.
Причина смерти легендарной балерины не уточняется.
Эмма Владимировна Минченок — классическая советская и российская балерина лирико-романтического плана. Работала в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета им. С.М.Кирова (Мариинском театре). Первая исполнительница партии Менады в "Спартаке". Лучшие партии — Катерина и Ширин.