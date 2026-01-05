Рейтинг@Mail.ru
Умерла легендарная балерина
Культура
 
02:37 05.01.2026
Умерла легендарная балерина
Ленинградская балерина Эмма Минченок умерла на 94-м году жизни, сообщила в Telegram-канале балетный критик Ольга Федорченко. РИА Новости, 05.01.2026
россия
Культура, Россия
Умерла легендарная балерина

Ленинградская балерина Эмма Минченок умерла на 94-м году жизни

Сцена из балета Адольфа Адана "Жизель". Жизель - Эмма Минченок, граф Альберт - Юрий Соловьев. Ленинградский государственный академический театр оперы и балета им. С.М.Кирова (Мариинский театр).
Сцена из балета Адольфа Адана Жизель. Жизель - Эмма Минченок, граф Альберт - Юрий Соловьев. Ленинградский государственный академический театр оперы и балета им. С.М.Кирова (Мариинский театр). - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Б.Манушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ленинградская балерина Эмма Минченок умерла на 94-м году жизни, сообщила в Telegram-канале балетный критик Ольга Федорченко.
"На 94-м году жизни скончалась ленинградская балерина Эмма Владимировна Минченок. Нежная, тонкая, трепетная, поэтичная, негромкая, но которую увидев, не забудешь", — написала она в воскресенье.
Федорченко выразила соболезнования мужу Минченок Андрею Брегвадзе.
Причина смерти легендарной балерины не уточняется.
Эмма Владимировна Минченок — классическая советская и российская балерина лирико-романтического плана. Работала в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета им. С.М.Кирова (Мариинском театре). Первая исполнительница партии Менады в "Спартаке". Лучшие партии — Катерина и Ширин.
 
